Nueva alerta de la Policía Nacional: estafa mediante el 'Bizum inverso'

En los últimos años, el uso de aplicaciones de pago móvil se ha vuelto una práctica común en España, siendo Bizum una de las plataformas más populares. Gracias a su facilidad para realizar pagos rápidos entre amigos y familiares, millones de usuarios confían en ella para hacer transferencias instantáneas. Sin embargo, el auge de estas aplicaciones también ha atraído la atención de estafadores que buscan aprovecharse de las vulnerabilidades de los usuarios. La última alerta emitida por la Policía Nacional advierte sobre una nueva táctica de fraude, conocida como el 'Bizum inverso'.

¿Qué es el 'Bizum Inverso'? Se trata de una estafa que consiste en engañar a los usuarios para que envíen dinero a los delincuentes sin darse cuenta. A diferencia de las transacciones comunes en Bizum, donde el usuario envía dinero a otra persona voluntariamente, esta técnica de fraude busca que la víctima piense que está recibiendo dinero, cuando en realidad está autorizando un pago. La Policía Nacional ha explicado que, en esta estafa, los delincuentes contactan a sus víctimas mediante diversas plataformas, como redes sociales, aplicaciones de compraventa, e incluso a través de mensajes de texto o correos electrónicos. Estos estafadores suelen hacerse pasar por personas interesadas en comprar productos que la víctima haya puesto en venta en línea, o bien les ofrecen una supuesta oportunidad de inversión. Una vez que logran captar su atención y ganar su confianza, los estafadores envían una solicitud de dinero a través de Bizum, que en pantalla aparece como si la víctima estuviera recibiendo un pago.

Para hacer que la víctima acepte la solicitud de pago, los estafadores recurren a diferentes estrategias, como presionar con urgencia o confundir a la víctima sobre el funcionamiento de Bizum. Una vez que la persona acepta la transacción, el dinero es transferido de su cuenta a la cuenta del estafador, dejando a la víctima sin posibilidad de revertir el pago.

¿Cómo protegerse del 'Bizum inverso'?

Verificar la identidad del comprador: antes de aceptar cualquier solicitud de pago, es fundamental verificar la identidad del comprador a través de diferentes canales de comunicación.

Leer detenidamente las notificaciones: prestar atención a los detalles de cada notificación y asegurarse de comprender correctamente la acción que se está realizando.

Desconfiar de solicitudes urgentes: los estafadores suelen presionar a las víctimas para que actúen rápidamente, por lo que es importante tomarse un tiempo para verificar la información y tomar una decisión informada.

Utilizar métodos de pago seguros: considerar otras formas de pago más seguras, como las pasarelas de pago de plataformas de venta online, que ofrecen mayor protección al comprador.

Mantener actualizado el software: instalar las últimas actualizaciones de seguridad para protegerse de posibles vulnerabilidades en la aplicación.

¿Cómo evitar ser víctima del 'Bizum inverso'?

Para evitar caer en este tipo de fraude, es fundamental, tal y cómo advierte la Policía Nacional, que los usuarios aprendan a distinguir entre una solicitud de cobro y un pago. En Bizum, al realizar un pago, siempre se solicita la autorización del usuario, que puede incluir un código de verificación dependiendo de la entidad bancaria. Sin embargo, al recibir dinero, no se requiere ninguna autorización.

En caso de ser víctima de una estafa de este tipo, aconseja contactar de inmediato con la entidad bancaria para solicitar la baja del usuario en Bizum y anular cualquier tarjeta vinculada. También se debe acudir a la Policía para presentar una denuncia, llevando toda la información posible, como capturas de pantalla, fotos o vídeos relacionados con el fraude.