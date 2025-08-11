El secreto mejor guardado de Álvaro Morata

Álvaro Morata por fin ha resuelto su futuro. El capitán de la Selección española ha llegado a un acuerdo con el Galatasaray para poner fin al préstamo que le vinculaba con el club turco hasta 2026. Además, la entidad otomana tenía una obligación de compra de ocho millones de euros y había pagado seis millones para efectuar su préstamo. Pero el deseo del delantero madrileño de regresar a la élite del fútbol europeo para tener opciones de formar parte de la lista del próximo Mundial ha sido determinante.

Ahora, Alice Campello y el futbolista de 32 años, cuya relación está más fortalecida que nunca cuando se cumple un año del anuncio de su separación, volverán a hacer las maletas. Esta vez, la familia dejará Turquía para regresar a Italia, país de origen de la influencer y empresaria de la marca de productos faciales Masqmai y lugar donde ambos se conocieron hace casi una década cuando Morata jugaba en la Juventus.

Alice Campello y Álvaro Morata, pillados juntos tras su ruptura / EP

El nuevo destino de Morata

Morata y su familia regresarán a Milán, pero el nuevo destino del delantero no será el AC Milan, sino el Como 1907, equipo que dirige un viejo conocido del fútbol español, Cesc Fàbregas. El ex del Real Madrid y el Atlético de Madrid ha puesto fin a su cesión en el Galatasaray para poder hacer efectivo su fichaje por el conjunto lariano, club al que se espera que llegue en las próximas horas.

Pero la entidad otomana, en el comunicado en el que ha dado a conocer la marcha del capitán de la Selección española, que un verano más ha sido el foco de las críticas tras su fallo en la tanda de penaltis de la final de la Nations League que enfrentó a 'La Roja' y a Portugal, ha revelado un hecho inédito: el segundo nombre del futbolista madrileño. Y es que, el nombre completo del delantero es Álvaro Borja Morata Martín, un detalle que mucha gente desconocía.