Un asesino en First Dates

First Dates es uno de esos programas en los que se junta todo tipo de gente. El trabajo de producción lleva a encontrar personas afines en varias ocasiones. Pero, en otras, claramente no han querido invitar a Cupido a la velada. Ese fue el caso de Eloy y Mercedes. Y de buena se salvó ella gracias a su pésima educación.

Todo empezó como siempre, con la entrada de uno y después la de otro. Se piden una bebida y se dirigen a la mesa para empezar a conocerse. Está claro que existe eso que llaman 'amor a primera vista' o 'flechazo'. Tan claro que ni un ejército de arqueros del amor hubieran acertado con esta pareja. No se trata de buscar culpables a la hora de que no cuaje una cita, faltaría más, pero esta vez quedó claro que Mercedes tensó la cuerda de manera que ofendió a Eloy.

Rechazado "por calvo"

Ella estuvo de morros desde el primer momento, maleducada incluso. Con el plato principal servido pero no tocado, ella le dijo que se sentía "incómoda" con él porque no le gustaba que fuera "calvo". Ese "no me gustan los calvos" obtuvo la respuesta esperada por parte de Eloy, que se vio atacado sin mayor motivo que no tener pelo en la cabeza: "tú tampoco me gustas, me gustan delgadas".

Mercedes, catalogada por su cita de "no delgada", odia a los calvos / Cuatro

Ella no tenía intención de conocerle, así que él le dijo que entonces tampoco y se marchó hacia la barra. "Me voy, no la soporto. No soporto su mala educación". Pues bien, sin que tenga relación alguna, resulta que Eloy ha terminado siendo acusado de asesinato. Concretamente, tras acuchillar a un amigo en Córdoba por una discusión no especialmente llamativa hasta el fatídico momento.

Asesinó a su amigo

El dueño del bar abandonó el establecimiento un instante y el homicida aprovechó para sustraer un cuchillo de la cocina y asestar 27 puñaladas a su acompañante. Después, se atrincheró en el baño hasta que llegaron los efectivos de la policía. No opuso resistencia y fue traladado al módulo psiquiátrico del centro penitenciario de Alcolea.