La drástica medida de Atresmedia con Pablo Motos tras las polémicas de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' es un programa tan popular como polémico. Cada noche congrega a millones de telespectadores delante del televisor... y de haters en las redes sociales. Las críticas a Pablo Motos son una constante desde hace mucho tiempo pero se han intensificando en las últimas semanas. Antena 3 es consciente, en cualquier caso, de que se trata de su buque insignia.

El gran detonante surgió a raíz de la famosa campaña del Ministerio de Igualdad en la que se señalaba al presentador. Motos respondió alto y claro y la respuesta fueron numerosos comentarios negativos y vídeos antiguos rescatados. Si bien con el paso de los días se han ido calmando las aguas una parte importante de la audiencia es detractora del programa y en especial de la persona que lo conduce.

Atresmedia lo medita y toma una decisión importante con Pablo Motos

Antena 3 ha reflexionado y tiene claro que antepone los fantásticos datos de audiencia de 'El Hormiguero' a los comentarios negativos que suscita su emisión. Por eso da un nuevo voto de confianza tanto al programa como a Pablo Motos, uno de los hombres fuertes de la cadena.

La decisión ha sido renovar al programa y también a su presentador con un contrato de larga duración. No se especifica el número de temporadas pero se entiende que es una cifra importante de años firmados que se sumará a los doce que lleva 'El Hormiguero' en Antena 3 tras dar el salto desde Cuatro. Además se anuncia la continuidad de 'El Desafío'.

Karlos Arguiñano en 'El hormiguero' / Antena 3

"En Atresmedia creemos en una televisión centrada en el entretenimiento de calidad, variada, innovadora y para todos los públicos. Es una forma de entender y hacer televisión que compartimos con Pablo Motos, Jorge Salvador y todo el equipo de 7 y Acción. Con ellos llevamos varios años trabajando con gran éxito en programas como ‘El Desafío’ y, en especial, ‘El Hormiguero’, ejemplo perfecto del mejor entretenimiento: un espacio que se ha convertido en una cita diaria ineludible para millones de espectadores, por el que pasan las personalidades más relevantes de la sociedad y que conquista todo tipo de públicos tanto en televisión como en redes sociales", afirma Carlos Fernández, director general de Atresmedia TV. "Trabajar en Atresmedia es un lujo porque siempre te sientes escuchado y comprendido. Juntos hacemos un equipo de primera. No puedo ser más feliz", responde Pablo Motos. La alianza continúa para el gusto de algunos y el enfado de otros.