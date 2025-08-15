La cantidad de dinero que debes tener en efectivo en casa según el Banco de España

El dinero en efectivo cada vez se queda más obsoleto, gracias a los teléfonos, la inmediatez y las tarjetas de crédito hemos perdido el ritual de ir al banco a sacar dinero físico. Sin embargo, todavía quedan algunas personas que rechazan lo digital y prefieren manejar billetes y monedas en su día a día, al igual que guardar una parte en casa por si ocurriese cualquier emergencia.

Según indica el Banco de España en su web, el pago en efectivo está "al alcance de todos", ya que incluye a quienes "carecen de cuentas bancarias o tienen un acceso limitado a otros medios de pago". Al margen de ello, el organismo ha dado una serie de consejos sobre la cantidad de dinero que es recomendable tener reservada (preferiblemente en una cuenta bancaria a la vista) para hacer frente a posibles gastos inesperados.

¿Hay alguna cantidad límite de dinero que se pueda almacenar en casa?

El Banco de España apunta que no hay ninguna cantidad máxima de dinero que podamos guardar en casa, ya que es legal siempre y cuando la procedencia del dinero sea lícita y haya sido previamente declarado a la Agencia Tributaria. Este tipo de dinero también le interesa a Hacienda, en el marco de su lucha contra el fraude fiscal.

Recomendación del Banco de España sobre el dinero que debemos tener guardado

El organismo financiero ha revelado la cantidad óptima para tener reservada cara a posibles emergencias o imprevistos, a modo de "red de seguridad". La institución precisa que "no es necesario guardar dinero en casa", en contra de las informaciones difundidas por algunos medios.

Según el Banco de España, lo ideal es tener una cantidad que permita cubrir entre 3 y 6 meses de gastos fijos mensuales.

Para ello, previamente es necesario valorar las necesidades personales y los gastos fijos de cada uno en los ámbitos de vivienda, alimentación, transporte, entre otros.

El inconveniente de guardar dinero en casa

Tener guardado dinero en casa es totalmente legítimo, pero tiene el inconveniente de que ese dinero guardado se va devaluando por la inflación.

Por ejemplo, si tenemos 10.000 euros ahorrados en casa, un 1% de inflación nos quitaría 100, teniendo en cuenta los cálculos de la Asociación Europea de Gestoras de Fondos de Inversión (Efama).