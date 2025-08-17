Descubre en este estudio dónde comprar el mejor pescado en el supermercado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha realizado un nuevo estudio en el que ha analizado a varias cadenas de supermercados presentes en España con la intención de descubrir cuál de todos ellos vende el mejor pescado fresco del país. Y hay un ganador bastante claro.

El mejor supermercado donde comprar pescado fresco

Según este estudio, la OCU ha determinado que el supermercado con el mejor pescado fresco en España es Costco, obteniendo una puntuación de 93 sobre 100. ¿En qué ha destacado Costco por encima de otros supermercados del país?

Tal y como indican, Costco vende pescado de alta calidad y frescura, aunque solo cuenta con cuatro establecimientos en el país. Y tenemos la misma suerte con el segundo clasificado, que sólo está presente en Cataluña.

Esclat, la cadena de supermercados catalana, ha conseguido la segunda posición según la OCU con 88 puntos en total. Sin embargo, los consumidores también han presentado a sus favoritos y la cadena Gadis ha resultado ganadora.

Para los consumidores, no para la OCU, el supermercado Gadis (con alta presencia en Galicia y Castilla y León) es el favorito, con un 70% de los votos. Hipercor también ha obtenido una buena puntuación entre los consumidores, con un 62% de preferencia según esta encuesta.

¿Y los peores supermercados donde comprarlo?

Ahora que conocemos a los mejores, también es interesante saber qué supermercados han obtenido peores puntuaciones, ¿verdad? Según la OCU, supermercados como Aldi, Lidl y Covirán obtienen las puntuaciones más bajas en lo que respecta a pescado fresco en venta.

Para los consumidores, la OCU también ha presentado una serie de recomendaciones para que sepamos elegir bien: fijarse en detalles como el color rojo vivo de las agallas, los ojos brillantes y un cuerpo firme siempre garantizan que el pescado que vamos a comprar es fresco.