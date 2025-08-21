El padre de Lamine Yamal opina sobre la relación de su hijo con Nicky Nicole

Mounir Nasroui, padre de Lamine Yamal, es conocido en las redes sociales por sus polémicas y sus reacciones relacionadas con la emoción que siente al tener a su hijo triunfando en el universo del fútbol. De carácter excéntrico, tendiendo a llamar la atención, es conocido en las redes como Hustle Hard 304 y, a su vez, acumula miles de seguidores al tratar un perfil con un tinte controvertido y que genera debate. Es por ello que, en medio de los rumores que juntan al '10' del Barça con Nicky Nicole, Europa Press aprovechó la situación para preguntarle a Mounir sobre qué opina alrededor de la que, sin duda, es una de las parejas del momento. La de un futbolista llamado a dominar una generación con sus cualidades y la de una cantante, procedente de Argentina, que lleva a sus espaldas millones de fieles pegados a su música, de corriente urbana y acorde a lo que se escucha en la actualidad. Esta vez, Hustle Hard, no quiso entrar en polémicas, pero reconoció que no quiere meterse en la vida privada de su hijo.

De hecho, al principio intentó subirse por las ramas: “Yo escucho música urbana de Estados Unidos. Yo no escucho música de aquí. ¿Qué es eso de Bizarrap o Nicole? ¿Qué es? No sé quién es, no sé ni su imagen, ni como es su cara”, aseguró ante los micrófonos de Europa Press, descartando conocer a ningún entorno relacionado con la cantante. Una prueba de que, por momentos, vive alejado del universo. Pese a ello, dijo que no se meterá en la vida de su hijo ni pretenderá que se hable de las privacidades del futbolista del Barça. “Yo no sé quién es esta Nicole, ni me interesa la pobre chica. No quiero saber nada, porque es respetable y que tenga su vida… a mí me da igual, cada uno con sus cosas. Mi hijo no vendrá a decirme: ‘papá, tengo novia’. No lo veo bien. Estas son cosas privadas suyas, no mías”.

El fenómeno Lamine Yamal es cada día más grande, tanto dentro como fuera del campo. El jugador del FC Barcelona se ha convertido en una de las figuras más influyentes del fútbol y del mundo del deporte en general, no solo en lo deportivo sino también en lo extradeportivo, donde su actitud genera una gran división de opiniones. Más allá de su rendimiento futbolístico, indiscutible a día de hoy para cualquiera, Lamine es muchas veces noticia más por lo que hace fuera del campo. Sin ir más lejos, hace pocos días estuvo envuelto en una fuerte polémica por la fiesta de su 18 cumpleaños y fue denunciado por la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo precisamente por contratar personas con enanismo para la fiesta.