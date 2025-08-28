Alba Carrillo estrena soltería con un posado en bikini: ¡Viva el verano!

Alba Carrillo sin ninguna duda es una de las personalidades televisivas que más juego da. Su nombre siempre ha ido ligado a la polémica, aunque en los últimos tiempos, ya una vez fuera del ‘Universo Mediaset’, la joven se ha centrado en su papel como ‘influencer’.

La vida sentimental de la modelo también suele generar expectación y ella también se ha sincerado en numerosas ocasiones sobre sus romances cada vez que ha tenido uno nuevo.

En los últimos tiempos Carrillo había mantenido una relación sentimental con Álex Coves, sin embargo, tal y como confirmó la colaboradora en RTVE el amor se había terminado: “No. Bien no estoy. Cosas que pasan...”, aseguraba Carrillo, sorprendiento a todos los presentes en el plató.

“He sido feliz. No ha sido una cosa tormentosa ni nada de eso, pero esta semana ha sido un poco complicada”, añadía Alba Carrillo, intentando despejar balones fuera y no dar más detalles, tras haber reconocido que no estaba bien. Un romance que tan solo ha durado medio año.

Asimismo Carrillo explica que está “un poco harta” de las relaciones, porque “me enamoro de todos porque siempre veo cosas buenas en todos los seres humanos”. Así pues, Carrillo ha optado por disfrutar de su soltería. ¡Bien que hace!

Alba Carrillo, en Instagram / Instagram

Alba Carrillo da la bienvenida al verano en bikini

Con la llegada de la primavera, el buen tiempo y el sol regresa a la vida de los españoles. Alba Carrillo no ha querido dejar pasar la oportunidad de disfrutar del calor y coger algo de color para la llegada del verano.

La colaboradora ha compartido en redes cómo está dando carpetazo a su relación con Álex Coves, con mentalidad positiva. Así lo ha mostrado en una publicación en su cuenta de Instagram en la que posa de manera espectacular en bikini: "Queda inaugurada la temporada de piscina y bañadores”

La famosa ex colaboradora del universo Mediaset ya ha pasado página de esa etapa de su vida tal y como reflejó hace algún tiempo en una entrevista en El Televisero: "Yo con el equipo no tengo ningún problema, la jefa me cae mal, me grabó y me hizo algo que no se le hace a nadie".

La ahora influencer, ahora en RTVE, Carrillo dejó unas morbosas declaraciones sobre su vida sexual y las peticiones que le hacen a través de Instagram. En esa entrevista la influencer revela: "Me han escrito mucho por Instagram, sobre todo futbolistas porque se aburren, son una pandilla de vividores". A lo que añade como: "Los hombres me persiguen".

Cierto es que Alba Carrillo es una de las influencer con más tirón en las redes sociales y cada dos por tres deleita a sus seguidores con posados y semi desnudos que casi quitan el hipo. ¡Normal que no pare de recibir peticiones con ese cuerpazo espectacular!