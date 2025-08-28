¿Qué pasa con Jota Jordi? La historia del tertuliano de El Chiringuito que no te esperabas

El Chiringuito es un auténtico fenómeno en las redes sociales. El programa es un vívero para los usuarios de Twitter a la hora de encontrar memes y vídeos divertidos de los colaboradores del estapcio presentado por Josep Pedrerol. Tomás Roncero, Alfredo Duro y Cristóbal Soria se han convertido en los personajes más reconocidos del espacio por sus constantes peleas y salidas de tono.

Aun así hay más colaboradores que han ganado protagonismo en El Chiringuito con Pedrerol. Uno de ellos es el barcelonista Jota Jordi. Este es uno de los personajes más vehementes con su equipo, en este caso el FC Barcelona.

Jota Jordi se ha hecho viral en varias ocasiones por sus salidas de tono y sus declaraciones, aunque muchas veces se suele llevar zascas.

¿Quién es Jota Jordi?

El verdadero nombre de Jota Jordi es Jordi Gimeno. Gimeno fue futbolista y pasó por la cantera azulgrana y en el Sabadell. Más tarde las lesiones le obligaron a retirarse tras una fuerte dolencia en la rodilla. A partir de ahí Gimeno ha trabajado como agente FIFA.

En cuanto al Chiringuito es colaborador del espacio de Pedrerol desde 2017, pese a que no fuera un rostro conocido. Rápidamente ha ganado popularidad por sus comentarios contra Vinícius-