La soltera que no oculta nada en First Dates: "Soy muy cerda"

Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates . Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar .

Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes. First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera.

Marta confiesa a José Manuel que es muy cerda comiendo

José Manuel y Marta no estuvieron muy acertados pidiendo espaguetis / Cuatro

En esta ocasión fueron Marta y José Manuel los solteros a los que el programa emparejó con la esperanza de que surgiera el amor. Dos madrileños que supieron divertirse juntos. "Es una chica guapa, atractiva, luego cuando nos vamos conociendo y eso ha ido mejorando", explicaba el soltero ante las cámaras tras la cena.

Su cita fue más exigente y no sintió un "guau" por su físico, pero también le parece guapo y lo definió como un "osito de peluche muy achuchable". Además, le advirtió de que por casa va "con las gafas, el moño y el pijama zarrapastroso". Ya lleva nueve años soltera y quiere conocer el amor. Él viene de una relación en la que discutía mucho y busca todo lo contrario.

Un consejo para una primera cita: no pidas espaguetis. Tanto Marta como José Manuel optaron por este plato en el restaurante de First Dates y la soltera tuvo problemas para enrollarlos en el tenedor y comer de forma aseada. "Soy muy... cerda comiendo, ¿sabes?", explicó. A pesar de ello, la cita salió adelante y ambos se han comprometido a volver a quedar lejos de las cámaras.