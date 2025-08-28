Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sorprendente truco del gel de ducha con el que evitarás que te piquen los mosquitos

Olvídate de la gran molestia del verano gracias a este desconocido remedio

PI STUDIO

A. Niego

El calor y las altas temperaturas traen consigo una de las molestias más grandes del verano. Con el calor nocturnos aparecen los mosquitos y las engorrosas picaduras. Hay diferentes trucos que nos pueden ayudar a prevenir que nos piquen. Tratar de ventirlas menos, mosquiteras...pero uno de los remedios definitivos puede estar en nuestro olor corporal.

Cambiando tu gel de ducha puede evitar que los molestos mosquitos te amarguen tus días de verano. Así lo ha demostrado un estudio en el que varios voluntarios fueron expuestos a diferentes tipos de geles de baño para modificar su huella de olor y comprobar qué tan atractivos resultaban para los mosquitos.

Por un lado se observó que aquellos geles considerados “más naturales” o con extractos frutales en su composición, eran más atractivos para los mosquitos. Pero hay ciertos ingredientes que funcionan como repelente de mosquitos.

En concreto el gel Native, un jabón corporal de coco y vainilla tiene efecto de repelente natural. Parece ser que el responsable es el aroma de coco, un componente químico nada atractivo para los mosquitos.

