Un estudio desvela en qué se fijan las mujeres de los hombres

El refranero español es muy rico, pero no siempre acierta... y es que sobre gustos hay mucho escrito. Es muy habitual que dos amigas estén viendo al mismo hombre y les cause una sensación totalmente diferente. Incluso que una vea muy guapo a su novio y a sus amigas les parezca un delito de la naturaleza. Son cosas que pasan y entran en juego muchos factores. Ojo, entre los hombres ocurre algo parecido, aunque con una base más primaria. No es que hayamos hecho realidad la película de 'En qué piensan las mujeres' que protagonizaron Mel Gibson y Helen Hunt, pero sí rescatamos algunas claves. Los estudios desvelan en qué se fijan las mujeres de los hombres y los reduce a 10 puntos principales.

Cara: Es obvio que lo primero que te fijas de una persona es en el conjunto de su cara, incluyendo el pelo de la cabeza o la barba, si es que lleva. Se busca, consciente o inconscientemente la simetría. La sonrisa es muy importante, pero en lo que más se fijan como norma general es en los ojos, tanto por el color o forma... como por la mirada. A la mayoría de las mujeres no les gusta nada los hombres que se arreglan en exceso las cejas, por cierto.

No es lo mismo guapo que atractivo

Bradd Pitt y George Clooney, dos históricos guaperas del cine

Atractivo: No es lo mismo ser guapo que atractivo. Lo segundo es mucho más subjetivo. En las últimas dos décadas te habrán puesto mil veces el ejemplo de Brad Pitt y George Clooney, donde el primero es más guapo que atractivo, mientras que el segundo destaca más por su atractivo que por su carita bonita. Es un conjunto de cosas entre las que destaca un aura que desprende, una mirada, los gestos, la forma de moverse o bailar.

Cristiano Ronaldo Vs Henry Cavill

Pelo en pecho: Numerosos estudios han demostrado que la mayoría de mujeres prefieren hombres con pelo en el cuerpo. En la primera década del siglo XXI se empezó a poner de moda la cultura metrosexual. El fichaje de David Beckham por el Real Madrid marcó un antes y un después y la moda masculina siguió ese estilo durante años, aunque ahora está cambiando. Las mujeres, por lo general, se sienten más atraídas por hombres que tienen vello corporal . Los totalmente depilados o los muy peludos tienen su público, pero en lo comedido está la clave del éxito. Los primeros pueden parecer poco masculinos, mientras que los segundos, rudos e incluso violentos. Cada vez más modelos y actores se suben al carro de dejar crecer el vello del pecho de nuevo. Los que optaron por el láser, tendrán que esperar más de lo deseado para volver a estar de moda.

La complicidad es vital / Pixabay