¿Qué pasa con Iker Casillas?

Desde que Iker Casillascolgara las botas, su otra cara ha sorprendido a propios y extraños. El de Móstoles, uno de los mejores porteros de la historia de España y del Real Madrid se encuentra en su segunda adolescencia a pesar de contar ya con 44 años. Quizá por el hecho de no haberla podido disfrutar cuando tocaba debido a su prematura carrera deportiva.

El histórico portero disputó 725 partidos oficiales con el Real Madrid, encajando 751 goles, antes de abandonar el Santiago Bernabéu para recalar en el Porto, donde tuvo que colgar los guantes por problemas de salud. Poco después, Sara Carbonero decidió que ya había llegado el momento de separarse en 2021. Demasiado tiempo en casa para conocerse más, quizá. Casillas rodó algunos anuncios publicitarios e incluso fue enchufado como adjunto al Director General en la Fundación del Real Madrid, pero lo cierto es que trabajar, lo que se dice trabajar... más bien poco. Algo le pasa al bueno de Iker y no es por el mostacho ni por parecerse cada vez más a Ramón García.

Como buen famoso adinerado, no tiene problemas para ligar. Además, tiene la suerte de tener un físico superior al de los Lamine Yamal y compañía, lo que junto a su edad, le permite abarcar a un mayor rango de 'pretendientas'. Ya les ha ocurrido a otros famosos que algunas de las chicas con las que liga por internet terminan contándolo. Ejem, Joaquín.

Ya sabemos que era carne de cañón y es que no hace mucho, la revista 'Diez Minutos' sacó a la luz un reportaje en el que tanto el madrileño como la actriz porno de OnlyFans, Claudia Bavel, mantenían una relación.

La 'influencer' Claudia Bavel. / Instagram

Como era de esperar, reporteros del mundo de la telebasura acudieron al encuentro de ambos, cazando primero a Iker, que reaccionó despejando balones, claro: "Muy ilustrativas, las fotos. El reportaje gráfico es espectacular. Dice unas cosas que no veas. ¿No dicen más las imágenes que las palabras?". Claudia Bavel, a la que ya se le ha relacionado con otros futbolistas y famosos, quiso aprovechar el tema para aumentar su caché, ya que le va la vida profesional en ello. Acudió a 'De Viernes' y no dudó en desvelar parte de las conversaciones que mantuvo con Casillas. Spoiler: Iker no es precisamente Cyrano de Bergerac.

Iker, todo un poeta...

Ambos mantenían una relación basada más en las redes sociales que en lo personal o emocional. Se vieron algunas veces, hicieron lo que tuvieran que hacer y poco más. En las conversaciones emitidas se mostró a ella sobreactuando como celosa, conduciendo la conversación. Mientras, Casillas no dejaba de adular el físico de la 'influencer'. El laureado exportero dejó perlas muy recurrentes: "Estás buenísima", "estás guapísima", "te voy a comer" o "sé que no soy de tu talla, pero me da igual", son algunas de las frases más repetidas por este donjuán. También se emocionaba cuando la joven le mandaba fotos o vídeos calentitos: "Mío", escribía el poeta. Nunca fue el lápiz más afilado del estuche.

La prima de Casillas, toda una MYHYV /

Casillas, Sandra Mandoc y una interrupción en 'Fiesta'

Iker Casillas y sus polémicas amantes vuelven a acaparar la atención de los programas del corazón. El portero ha tenido que intervenir en 'Fiesta' con un mensaje en directo para interrumpir el testimonio de Sandra Mandoc, una de las mujeres que habría mantenido relaciones con el exjugador del Real Madrid.

Sandra Mandoc en 'Fiesta' / TELECINCO

El forrado 'nini' vive en las redes sociales, donde no deja de dar 'likes' a todas las chicas que le parecen atractivas. Una de ellas era Sandra, que decidió escribirle y ambos empezaron a hablar por internet. A él le gustaba lo que veía, pero a su vez pensaba que había algo raro en ella, por lo que le preguntó en más de una ocasión si era trans. Ella lo negó siempre, reconoció dolida por tanta insistencia, con lo que dejó de hablar con él. Quién sabe si a Iker le hubiera gustado más en caso de haber respondido "sí".

¿Tuvo lío con la Pantoja colombiana?

Juliana Pantoja es una influencer (ya casi todo el mundo lo es) colombiana con quien pasó algo. No está claro qué ni por cuánto tiempo, ya que a Iker le gusta negar la mayor por costumbre a pesar del reguero de pruebas que deja por el camino. En el caso de la denominada “Pantoja colombiana”, Iker asegura que tan solo se vieron 10 minutos cuando ella quiso hacerse una foto con su ídolo en la playa. Esto le ha enfadado tanto, que ha decidido sacar todas las pruebas para demostrar que no miente. Y es que ante los 10 minutos que reconoce uno, ella habla de tres años de encuentros con idílicos resorts como telón de fondo de sus citas. A ver, Juliana, que igual el chico se refería a otra cosa con lo de los 10 minutos. Si es que se lo toman todo al pie de la letra.

Juliana Pantoja e Iker Casillas, en TardeAR / TardeAR

Lo cierto es que Casillas no aprende y ya le han colado más de un gol por una mala salida. Habrá más. Igual debería leer el manual de trucos para ligar más y mejor en Tinder.