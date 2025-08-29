El problema de Sydney Sweeney con los futbolistas de la Premier: ¡Hacen cola para estar con ella!

La actriz norteamericana, Sydney Sweeney, se ha convertido en 'Trending Topic' en la red social X recientemente debido a su última campaña publicitaria. En ella, cede su imagen para un 'spot' promocional de la conocida marca de vaqueros, American Eagle.

Se ha acusado a Sweeney de supremacista al entender que ha accedido a que se la relacione con una propaganda que juega con el doble sentido de la palabra 'tejanos' en inglés, 'jeans' y la forma en la que suena 'genes'.

"Sydney Sweeney has Great Jeans", que se puede leer como 'Sydney Sweeney tiene 'Buenos Tejanos' o como 'Sydney Sweeney tiene 'Buenos Genes', relacionándolo con la ideología supremacista blanca.

Las fotos más 'calientes' de Sydney Sweeney: La actriz que enamora a las redes / SD

Ahora, la estadounidense ha vuelto a convertirse en noticia al ser la protagonista de numerosas invitaciones de citas de algunos futbolistas de la Premier League inglesa al confirmarse su soltería, tras una relación con el empresario Jonathan Davino, con quien estaba desde 2018.

Según relata el medio británico 'The Sun', los mensajes directos de Instagram de la actriz se habrían llenado de propuestas de citas de jugadores de "Manchester United, el Liverpool y el Arsenal", principalmente. El rotativo añade que "algunos de ellos son muy insistentes e incluso han intentado encontrar su dirección para enviarle flores, pero ella siempre se niega".

También apunta que es una de las mujeres más solicitadas de la actualidad en todo el mundo y que "más de 100 personas, desde celebridades hasta millonarios o personas muy ricas de Medio Oriente y Asia" cada mes.

También comenta que los mismos jugadores la habrían invitado a viajar a Europa para tener alguna cita, aunque ella habría declinado todas las ofertas. En el pasado comentaba que se encuentra en un momento de conocimiento introspectivo, destinando sus esfuerzos en disfrutar de su vida de soltera.

Sweeney es una de las figuras más cotizadas en Hollywood y ya se había destacado su buena sintonía con su compañero de reparto de la película 'Cualquiera menos tú', Glen Powell, en 2023, aunque ambos coincidían en destacar que solamente les unía una buena amistad.