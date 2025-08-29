El rincón de vacaciones que parece Venecia pero está en la Comunitat Valenciana

Nos encontramos en pleno verano y es el momento de elegir dónde ir de vacaciones si no lo hemos hecho con antelación. A todos nos gustan los destinos lejanos, exóticos y paradisiacos, pero lamentablemente no están al alcance de cualquier bolsillo. Y más con la delicada situación económica actual. Sin embargo siempre hay alternativas low cost.

Una de las ciudades europeas más visitadas en cualquier época del año es Venecia. Un pequeño paraíso acuático en el que es bonito recorrer sus canales en góndola o visitar la Plaza de San Marcos. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y con razón. Pero claro: no es barato hospedarse en esta localidad y muchos de los turistas optan por dormir fuera de ella.

Una alternativa barata y cercana a Venecia... ¡en la provincia de Valencia!

Los canales y casas de colores de Port Saplaya recuerdan a Venecia / portsaplaya.com

Pues sí, hay un desconocido rincón que puedes encontrar sin salir de la Comunitat Valenciana. Hay que salvar las distancias, ya que obviamente no es igual, pero tiene una zona de canales y casitas de colores muy agradable para pasear que recuerda inevitablemente a Venecia.

La popular cuenta de TikTok @papisviajeros es la que ha mostrado a sus seguidores este descubrimiento. El lugar que han visitado es Port Saplaya, una bonita zona residencial que se encuentra en el municipio de Alboraia, pocos kilómetros al norte de València.

Este destino turístico combina la parte de los canales con sus dos playas que suman un kilómetro de longitud. Al norte una de arena muy fina con unas dimensiones de 600 metros de largo y 90 de ancho. Al sur otra con medidas de 400x100. También, evidentemente, hay restaurantes y zonas comerciales. No es uno de los lugares más baratos de la Comunitat Valenciana pero sí es mucho más económico que un viaje a Venecia.