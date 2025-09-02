Dulceida, enamorada de este cosmético de menos de tres euros

Lo que faltaba. Juntar a Dulceida, una de las influencers de moda en España, y un producto... es garantía de éxito. Hay cadenas de supermercados que suele triunfar con cada uno de sus lanzamientos, y si no que se lo digan a los runners con su nuevo invento, y no iba a ser menos con un cosmético que encanta a la joven.

Lo bueno y barato es dos veces bueno y si encima se trata de un producto que ha elogiado Dulceida, que todo lo que toca lo convierte en oro..., pues te encuentras con el resultado final. La influencer confesó su último descubrimiento y pronto sus seguidores comenzaron a arrasar con él en las tiendas del supermercado.

La influencer Dulceida con un bikini de colores.

Un perfilador de labios ideal: la apuesta de Dulceida

Se trata del perfilador de labios Canela número 6. En realidad ya era uno de sus mejores productos y las expertas en TikTok relacionadas con el mundo del maquillaje ya lo destacaban en sus tutoriales.

Con él se puede aumentar el volumen (visual) de los labios, una tendencia cada vez más demandada entre las mujeres y también por Dulceida, la última en sumarse a la moda utilizando este cosmético que te deja unos labios espectaculares.

El cosmético que destaca Dulceida

Cada día surgen nuevos trucos de maquillaje en base a perfiladores y con productos específicos para que se note este destacado efecto voluminizador. También a raíz de nuevos tratamientos en clínicas de estética en una época en el que las famosas se sometes constantemente a retoques.

La influencer catalana se enteró de los efectos de este destacado producto de la marca Deliplus y fue a comprarlo. Su precio es de 2.50 euros y, tras probar 10 unidades que compró en su última visita a Mercadona, ha valorado su uso.

Dulceida arrasa con este producto. ¡Este es el motivo!

"Si os queréis comprar el perfilador canela y está agotado, he sido yo", confesó. Algunos usuarios de TikTok también lo han valorado y lo combinan con un labial fluido de larga duración de la misma marca y cuyo tono es el 02.

Otras, sin embargo, consideran que el combo definitivo se hace con el mismo perfilados canela y un pintalabios mate que vale 4.50 en el supermercado, tanto en tono 06 como en el 07. El mayor volumen se produce de forma natural al mezclar un tono más oscuro con uno más claro de fuera hacia dentro.