Se han acabado tus vacaciones: ¿qué permisos laborales puedes solicitar?

El final de las vacaciones puede ser un momento agridulce. Volver al trabajo significa retomar la rutina diaria y las responsabilidades, pero también puede surgir la necesidad de solicitar ciertos permisos laborales por diversas circunstancias personales. Si bien has disfrutado de un merecido descanso, hay situaciones en las que, tras el regreso a la vida laboral, podrías verte en la necesidad de pedir permisos adicionales. Estos permisos pueden variar según el país o la normativa laboral de cada empresa, pero los más comunes incluyen el permiso por fuerza mayor, el permiso por hospitalización de un familiar y el permiso parental. ¿En qué situaciones puedes solicitarlos y cuáles son los requisitos para obtenerlos?

Permiso por fuerza mayor: ¿Qué es y cuándo solicitarlo?

El permiso por fuerza mayor es un derecho que tienen los trabajadores para ausentarse de su puesto de trabajo en situaciones imprevistas y graves que no se pueden evitar. Este tipo de permiso está regulado por la legislación laboral en muchos países y generalmente está diseñado para situaciones de urgencia en las que es imposible que el trabajador continúe desempeñando sus funciones. Algunos ejemplos de circunstancias que podrían requerir un permiso por fuerza mayor incluyen:

Accidente grave o enfermedad repentina de un familiar cercano.

de un familiar cercano. Catástrofes naturales o incendios que afecten directamente al trabajador o a sus bienes.

o incendios que afecten directamente al trabajador o a sus bienes. Fallecimiento de un ser querido.

Requisitos para solicitar el permiso por fuerza mayor

Para solicitar este permiso, la situación debe ser completamente ajena a la voluntad del trabajador y no debe haber manera de preverla o evitarla. Algunos países y empresas pueden solicitar pruebas documentales para conceder este permiso, como certificados médicos, informes de bomberos o documentos oficiales que confirmen el evento.

El tiempo de duración del permiso por fuerza mayor puede variar dependiendo de la gravedad de la situación, pero generalmente se otorgan unos días para que el empleado pueda gestionar el problema o emergencia.

La conciliación familiar es un gran problema para las familias. / Adobe Stock.

¿Cómo solicitarlo?

Para solicitar un permiso por fuerza mayor, lo más recomendable es notificar a tu empleador de la situación lo antes posible. La mayoría de las empresas requieren una comunicación inmediata por teléfono o correo electrónico para que el equipo de recursos humanos pueda gestionar adecuadamente la solicitud. En la medida de lo posible, también se debe aportar la documentación que acredite la situación, aunque en casos de extrema urgencia, esto puede hacerse a posteriori.

Permiso por hospitalización de un familiar: Apoyo en momentos difíciles

Este permiso da derecho a días por operación de familiar, así como a días por ingreso de familiar. En concreto, el trabajador podrá ausentarse sin perder salario durante 5 días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad.

Se incluye al familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como a cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera de cuidados. La duración de este permiso hasta la llegada de la Ley de Familias era de 2 días, ampliable a 4 en caso de traslado, y el abanico de supuestos en que era posible acogerse a él era más reducido.

Otro permiso parental: Un derecho para cuidar de tus hijos

Entre los permisos también encontramos el permiso parental de ocho semanas, que consiste en un permiso que da derecho a ausentarse para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta que éste cumpla los ocho años. Su duración será no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas.