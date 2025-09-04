Adiós a conducir solo en el coche: la nueva regla que propone la DGT y traerá polémica

La Dirección General de Tráfico (DGT) está haciendo frente a los numerosos desplazamientos que están teniendo lugar en las carreteras españolas. Con motivo del verano, cada quincena, miles de conductores cogen su vehículo personal para poner rumbo a su destino vacacional donde desconectan de la rutina del día a día y disfrutan de la playa o la montaña en compañía de amigos y familiares.

El objetivo del máximo organismo de tráfico sigue siendo velar por la seguridad de los conductores e intentar reducir el número de accidentes que se producen en las carreteras. A pesar de estar en una época complicada, la DGT sigue mirando al futuro y pensando en nuevas reglas de tráfico que favorezcan la conducción y ayuden a reducir las emisiones de los vehículos.

En los últimos años, se está intentando reducir el número de vehículos que puedan circular por las calles de las grandes ciudades españolas. La contaminación, el ruido o los atascos son algunos de los motivos por los que se están aplicando distintas medidas como entrar con una pegatina al centro de algunas ciudades como Madrid.

Nuevas medidas de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) se está planteando introducir nuevas medidas para fomentar la movilidad urbana y reducir la huella con el medio ambiente entre los conductores. Una de las propuestas que más duda está generando es la posibilidad de exigir que en los coches que circulen por las ciudades vayan como mínimo dos personas en el interior del coche.

Una de las leyes que se plantean implantar es cobrar una tarifa diaria a los vehículos que no sean residentes, pero que circulen por determinadas vías. En Baleares, con motivo de la saturación turística que hay en verano, ya se han puesto manos a la obra para intentar reducir el tráfico en las carreteras de las islas. En Formentera o Ibiza, la idea es cobrar un euro por día aquellos usuarios que circulan con coches no residentes, además de limitarles el uso con horarios y realizar diferentes controles de acceso. La idea de limitar a un solo vehículo por vivienda en las Baleares nace del Gobierno, no de la DGT.