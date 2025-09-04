El superalimento que los médicos recomiendan tomar antes de dormir para eliminar el azúcar y perder peso

Cada vez más consolidado en nuestra dieta por sus múltiples beneficios, el jengibre es la raíz de una planta con flor que pertenece a la familia de las zingiberáceas, igual que la cúrcuma o el cardamomo. Tiene un sabor y un aroma picantes, con un intenso toque cítrico y fresco.

Es una planta muy utilizada en la medicina tradicional desde hace miles de años. Es originaria del sureste asiático, aunque ahora es común encontrarla en cualquier lugar del mundo. De hecho, los principales productores no solo son países asiáticos (China, India, Nepal o Bangladesh), sino también otros como Jamaica.

El jengibre puede tomarse de muchas formas: fresco, seco, en polvo... Se utiliza sobre todo en la gastronomía, pero también en el mundo de la cosmética. Esto se debe a que tiene un gran número de beneficios para la salud gracias, sobre todo, a uno de sus componentes más importantes: el gingerol.

El gingerol es un aceite esencial que da al jengibre su sabor picante y es el compuesto activo responsable de la mayoría de sus propiedades medicinales. Además, contiene muchos otros nutrientes, pues crudo es rico en minerales como el calcio, el sodio, el potasio o el fósforo y en ciertas vitaminas, como la C, la B2, la B3 y la B6.

De la mano de los expertos de Dosfarma os descubrimos las principales propiedades del jengibre que lo hacen tan popular en platos y productos de todo el mundo.

Ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Estudios recientes apuntan a que aumenta los niveles de insulina y ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Aunque se necesita más investigación para confirmar este descubrimiento, es muy importante que los diabéticos siempre consulten con su médico antes de consumir jengibre con frecuencia.

A la hora de adelgazar y querer llevar una rutina más saludable, hay una máxima que debes tener muy clara y que prácticamente siempre se cumple: no existen las dietas milagro. Es cierto que comenzar a perder esos kilos de más es una rutina difícil y tediosa, sobre todo, para aquellos que nunca han estado a dieta o que apenas realizan ejercicio.

La paciencia y el ser constante en la alimentación son dos pilares fundamentales en el camino al adelgazamiento Además, debes tener en cuenta que el hacer ejercicio es algo tan importante como comer bien.

Ojo, esto no significa que debas pasar incontables horas corriendo sobre una cinta o máquina elíptica ni sacrificar tu tiempo de ocio en el gimnasio. Existen diferentes rutinas que puedes realizar sin salir de casa y con el que notarás increíbles resultados.

No obstante, a la hora de comenzar una rutina saludable hay un único alimento que debes quitar de tu alimentación parta poder conseguir resultados óptimos. Se trata del azúcar. Desterrando este producto de tu dieta conseguirás perder peso, hasta cinco kilos en un solo mes.

¿Qué alimentos debes eliminar para adelgazar?

¿Qué alimentos son los principales que debes eliminar? Bebidas azucaradas, bollería, productos industriales. Cuidar la alimentación en las comidas más importantes del día como el desayuno se traduce en resultados sorprendentes a corto plazo.

Este licuado de avena es recomendable tomarlo en los desayunos, ya que te aportará una gran cantidad de energías y además te mantendrá saciado toda la mañana. / SD

El comer sano no es sinónimo de ingerir solo ensaladas de lechuga y tomate ni pasar hambre a todas horas Existen multitud de alimentos bajos en calorías que son un aliado fundamental para sobrellevar la dieta y emplear como snack entre comidas.