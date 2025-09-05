Jorge Fernández revela a quién odia más en La Ruleta de la Suerte

Todos odiamos cosas. Hasta los famosos, con la única diferencia de que unos lo reconocen y otros no. Jorge Fernández, mítico presentador de 'La Ruleta de la Suerte', está entre los que sí. En pleno programa sintió la necesidad de desahogarse y contar a los concursantes qué es lo que más le indigna.

No es la primera vez que el popular conductor de este espacio televisivo hace una confesión delante de las cámaras, aunque sí es una de las más duras. Y es que Jorge no se apiadó de esas personas que tanto le molestan. A fin de cuentas esa sinceridad es uno de los aspectos por los que ha cosechado su fama durante tantos años en televisión.

Un panel sobre el cine desata la confesión de Jorge Fernández

Lo que más odia Jorge Fernández tiene que ver con el cine / Shutterstock

Como ocurre con la mayoría de conversaciones que se tienen entre panel y panel, el tema que la desencadenó fue una de las preguntas del programa. Bajo la pista 'A mí me molesta' había que adivinar una conducta que nos resulta bastante desagradable a la mayoría. Los concursantes y el presentador coincidieron en que es repugnante.

'Ir al cine y que el de al lado no deje de comer' era la respuesta correcta y así la acertó Cris. El premio no fue demasiado suculento: 175 euros. Pero la conversación que vino después no tuvo precio, con Jorge Fernández demostrando que también odia cosas y detallando qué es lo que más le molesta.

La explicación de Jorge Fernández sobre lo que más odia

La Ruleta de la Suerte es uno de los programas más populares de la televisión y deja momentazos todos los días / Antena 3

"Unas palomitas viendo una película están bien", admitió el presentador. "Pero está el típico pesado que se pasa todo el rato comiendo y, sobre todo, abriendo paquetitos, que es lo que más molesta", prosiguió. Una situación que saca de sus casillas.

Jorge Fernández matizó que su odio no va exactamente a lo que explica el panel, sino que depende de las cosas que se comen. "Comer vale, pero... ¿cuántos paquetes te has comprado? De todo. Sobre todo en las películas de tensión, que estás ahí y de repente te cortan el rollo. Las palomitas molestan menos pero los paquetitos...", explicó el presentador en pleno programa de La Ruleta de la Suerte. Una situación que le indigna provocada por aquellos a los que más odia: los que se pasan la película comiendo.