Pasaporte para mascotas: Lo que necesitas para viajar con tu perro

Las leyes se van poniendo cada vez más duras con las personas que tienen mascotas. Sobre todo con las que son más irresponsables, como debe ser. Por el momento no es obligatorio el DNI animal, pero sí el Pasaporte de mascotas, algo que necesitarás si quieres viajar con tu perro o gato en los próximos puentes o vacaciones.

Lo primero que debes tener presente a la hora de viajar con tu mascota es la infraestructura de turno, ya que no puede ir suelto por el coche, bus, tren o avión. Pero con eso podría no valer si te quieres ir con tu animal favorito a cualquier país de la Unión Europea.

Pasaporte animal obligatorio

El Pasaporte animal se trata de un documento obligatorio para algunos animales (perros, gatos o hurones) y sirve para identificar a tu animal por un lado y a ti como su propietario por otro, así como al propio veterinario que lo expide, con sus vacunas y demás. Para cruzar las fronteras con tu mascota, esta deberá estar vacunada contra la rabia. Además, para introducirlo en algunos países (Reino Unido por ejemplo), también debe tener puesta la vacuna contra el echinococcus.

DNI animal

El pasaporte indica la ficha típica: nombre, fecha de nacimiento, sexo (ojo a esto), especie, raza, color...