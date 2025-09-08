Desaparece uno de los emblemáticos parques de Disneyland Paris
El Parque Walt Disney Studios dejará de existir en los próximos meses después de más de 20 años en funcionamiento
Cambio importante en Disneyland Paris. El emblemético parque está en plena metamorfosis. El Parque Walt Disney Studios cambiará su nombre a Disney Adventure World con la llegada del espectacular World of Frozen, una nueva zona temática que transformará la experiencia del visitante desde la primavera de 2026. Esta renovación es parte de una inversión colosal de 2 000 millones de euros destinada a revitalizar y expandir más del 90 % del parque.
El cambio de denominación a Disney Adventure World representa más que un nuevo título: es una nueva visión inmersiva y atractiva. El anuncio oficial se realizó durante el 32º aniversario del resort, en abril de 2024, cuando se confirmó que el parque reemprenderá su identidad al estrenar la nueva sección Frozen junto a un gran lago y en apenas unos meses será ya una realidad. Esta transformación convertirá a Disney Adventure World en un espacio que mezcla historias cautivadoras, tecnología punta y diseño detallista.
World of Frozen: llegada de Arendelle a París
World of Frozen abrirá sus puertas oficialmente en primavera de 2026, ya es oficial su fecha de apertura después de meses y meses de construcción e incertidumbre para todos los amantes del mundo Disney. Inspirado en los éxitos asiáticos, este parque ya existe en Hong Kong y Tokio, será la primera tierra temática de Frozen en Europa.
Recreará con lujo de detalle el Reino de Arendelle, con paisajes nevados, el imponente castillo de Elsa y la emblemática Montaña del Norte de 36 metros de altura. Además, contará con un lago central (Adventure Bay) que actúa como eje temático y escénico del entorno.
Principales atracciones
La joya de esta transformación es World of Frozen, son también sus nuevas atracciones Frozen Ever After, encuentros con personajes, espectáculos nocturnos sobre el lago con drones y proyecciones, y ambientes inmersivos inspirados en Arendelle.
- Frozen Ever After: viaje en bote al estilo Epcot, con Elsa, Anna y escenas evocadoras de la película
- Espectáculos nocturnos acuáticos: asombrosas proyecciones sobre el lago, fuentes sincronizadas, efectos especiales y drones coreografiados (incluyendo tecnología de drones francesa)
- Encuentros con personajes: Anna, Elsa y Olaf estarán presentes para saludos y fotos memorables
- Gastronomía y tiendas temáticas: restaurantes atmosféricos, áreas de compra con ambientaciones propias del reino.
