¿En qué profesiones son más y menos infieles los hombres?

En cuestión de cuernos, cada vez está más nivelada la cosa entre hombres y mujeres. No existe un prototipo especialmente definido en lo que a infidelidades se refiere, pero es cierto que hay perfiles más proclives a ello. No hace falta marcharse a una isla de las tentaciones para poner la carne en el asador.

Vamos a dejar de lado el famoseo, ya que es normal pensar que un futbolista, músico o actor de renombre va a tener más posibilidades que otros desconocidos a la hora de conocer mujeres. Incluso será el objetivo de muchas de ellas cada vez que sale de fiesta, teniendo más oportunidades (y opciones) para caer en la tentación. Y eso que no sonará una alarma ni aparecerá Sandra Barneda con una tablet para mostrárselo a su pareja después. Cuando eres famoso, da igual si eres descendiente de Mordor, ya que se genera un aura que te hace más atractivo para cierto tipo de mujeres. Por lo que sea.

Volviendo a la tierra y en lo que afecta a los simples mortales, queda claro que hay una serie de profesiones en las que los hombres (también las mujeres), son más dados a engañar a sus parejas. Y suele ser con compañeros. Los agentes del orden, sean militares o policías, son muy dados a ello. Es lo que tiene patrullar, hacer guardias o irse de misión. Muchas horas juntos contándose confidencias sin muchos testigos presentes.

Los médicos tienden a poner cuernos a sus mujeres con enfermeras, mientras que los pilotos hacen lo propio con las azafatas. Cuestión de oferta y demanda y el efecto espejo. De ahí que tener a una azafata o enfermera como pareja aumenta las probabilidades de ser toreado. En este ranking suele estar presente siempre el periodista. La cantidad de horas desproporcionada y los horarios desordenados en los que suelen trabajar, hace que el roce con compañeras se transforme en 'cariño'.

¿Y quiénes son los que menos cuernos ponen?

Vamos a resumir este apartado en tres profesiones. La primera es la de contable. El retrato robot de este puesto es el de un hombre aburrido y con la mente puesta en los números, sin mucho tiempo para el ocio y menos para despistarse. No sea que pierda la cuenta. Son más engañados de lo que engañan.

Los agricultores tampoco son muy de poner cuernos a sus parejas. Quizá se deba a que eso de trabajar de sol a sol deslomándose no da muchas opciones para luego salir de caza.

Llama la atención la tercera de las profesiones. Se trata del farmacéutico. Esto es lo que afirma Kate Simonds, abogada especializada en divorcios. Asegura que los hombres de este sector tienen un estilo de vida más estable, con horarios marcados y menos tentaciones externas que puedan llevarles al lado (o cuarto) oscuro. Prácticamente, el peligro está en querer jaleo con una compañera, que a diferencia de los médicos, cuentan con pocas en una farmacia.

Los más infieles

Militares

Policías

Médicos

Pilotos

Periodistas

Los menos infieles