¿Dónde están los mejores parques de barras para hacer calistenia en València?
El mundo fitness sigue creciendo y muchas personas prefieren hacerlo al aire libre sin necesidad de pagar la cuota de un gimnasio
El mundo fitness ya no es que esté de moda, es que está completamente asentado en la vida de muchas personas hoy en día. Culturismo, powerlifting, crossfit... los gimnasios ya ofrecen distintos tipos de entrenamiento para satisfacer todas las necesidades de los usuarios, y por eso cada vez los centros de entrenamiento tienen más clientes.
Aún así, entrenar en un recinto cerrado no es para todos los públicos. Hay 'personas fitness' que prefieren hacer ejercicio al aire libre, aunque ello conlleve no utilizar material de gimnasio propiamente dicho. Pero como en este mundillo está todo pensado, para ello existen los parques de barras en los que la gente desempeña la calistenia.
¿Qué es la calistenia?
La calistenia es un tipo de entrenamiento físico que utiliza el peso corporal como única resistencia para desarrollar fuerza, flexibilidad, equilibrio, agilidad y coordinación. No requiere pesas ni máquinas, y se puede practicar en casi cualquier lugar. Es decir, utilizar tu propio peso para desarrollar músculo.
Ejemplos de ejercicios de calistenia
- Flexiones (push-ups)
- Dominadas (pull-ups)
- Fondos de tríceps (dips)
- Sentadillas (squats)
- Planchas (planks)
- Abdominales (sit-ups o leg raises)
Beneficios de la calistenia
- Mejora la fuerza funcional
- Aumenta el control corporal
- Desarrolla una musculatura estética
- Favorece la movilidad y flexibilidad
- No necesitas equipo costoso
- Se puede adaptar a todos los niveles
Una de las principales ventajas de la calistenia es que es notoriamente más barato que ir al gimnasio, básicamente porque no es necesario apuntarse ni pagar ninguna cuota, basta con acudir al parque de barras (o de calisternia) más cercano.
¿Dónde están los mejores parques de barras (o de calistenia) de València?
1. Parque de Barras – Calistenia Son Goku
- Ubicación: C/ de l’Enginyer Fausto Elio, zona de Poblados Marítimos, muy cerca de la playa Malvarrosa Mo CrossFit.
- Características: Instalaciones al aire libre disponibles 24/7; barras a varias alturas, anillas, cuerda, suelo de arena, ideal para entrenamiento completo.
2. Outdoor Fitness Park – Quatre Carreres
- Ubicación: Bulevar Sur, 46026 Valencia Calisthenics Parks.
- Características: Equipamiento extenso — dominadas, paralelas, monkey bars, banco de abdominales, pared sueca, entre otros
3. Parque Calistenia – Parque Gulliver
- Ubicación: Passeig de l’Albereda 37, en el emblemático Jardín del Turia Calisthenics Parks.
- Características: Incluye barras paralelas, monkey bars, pared sueca y barras bajas; entrenar en este entorno amplio y céntrico es muy conveniente
4. Riu Turia (tramos equipados)
- Ubicación: Antiguo cauce del río (Tramos I, II y VI, cerca del campo de sófbol-béisbol) Fundación Deportiva Municipal Valencia.
- Características: Espacios públicos con barras para calistenia; ideales si quieres combinar rutas, naturaleza y entrenamiento
La IA recomienda cúal elegir
¿Cuál elegir?
- Para un entrenamiento completo y bien equipado, Son Goku destaca por instalaciones y ambiente — ¡muy recomendado si vives cerca del mar!
- Si buscas variedad técnica, el Outdoor Fitness Park de Quatre Carreres es una excelente opción.
- Por comodidad y entorno urbano, el Parque Gulliver y el Riu Turia ofrecen espacios amplios y agradables para entrenar.
- Y si prefieres algo local y menos concurrido, prueba las zonas mencionadas por la comunidad como “dr Luch” o la esquina de Maximiliano Tous.
