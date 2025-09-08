¿Dónde están los mejores parques de barras para hacer calistenia en València?

El mundo fitness ya no es que esté de moda, es que está completamente asentado en la vida de muchas personas hoy en día. Culturismo, powerlifting, crossfit... los gimnasios ya ofrecen distintos tipos de entrenamiento para satisfacer todas las necesidades de los usuarios, y por eso cada vez los centros de entrenamiento tienen más clientes.

Aún así, entrenar en un recinto cerrado no es para todos los públicos. Hay 'personas fitness' que prefieren hacer ejercicio al aire libre, aunque ello conlleve no utilizar material de gimnasio propiamente dicho. Pero como en este mundillo está todo pensado, para ello existen los parques de barras en los que la gente desempeña la calistenia.

¿Qué es la calistenia?

La calistenia es un tipo de entrenamiento físico que utiliza el peso corporal como única resistencia para desarrollar fuerza, flexibilidad, equilibrio, agilidad y coordinación. No requiere pesas ni máquinas, y se puede practicar en casi cualquier lugar. Es decir, utilizar tu propio peso para desarrollar músculo.

La calistenia es un entrenamiento que puede adaptarse a diferentes personas y niveles. / Pixabay

Ejemplos de ejercicios de calistenia

Flexiones (push-ups)

Dominadas (pull-ups)

Fondos de tríceps (dips)

Sentadillas (squats)

Planchas (planks)

Abdominales (sit-ups o leg raises)

Beneficios de la calistenia

Mejora la fuerza funcional

Aumenta el control corporal

Desarrolla una musculatura estética

Favorece la movilidad y flexibilidad

No necesitas equipo costoso

Se puede adaptar a todos los niveles

Una de las principales ventajas de la calistenia es que es notoriamente más barato que ir al gimnasio, básicamente porque no es necesario apuntarse ni pagar ninguna cuota, basta con acudir al parque de barras (o de calisternia) más cercano.

Vecinos de Alcobendas practicando ejercicio físico en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. / Ayuntamiento de Alcobendas

¿Dónde están los mejores parques de barras (o de calistenia) de València?

1. Parque de Barras – Calistenia Son Goku

Ubicación : C/ de l’Enginyer Fausto Elio, zona de Poblados Marítimos, muy cerca de la playa Malvarrosa Mo CrossFit.

: C/ de l’Enginyer Fausto Elio, zona de Poblados Marítimos, muy cerca de la playa Malvarrosa Mo CrossFit. Características: Instalaciones al aire libre disponibles 24/7; barras a varias alturas, anillas, cuerda, suelo de arena, ideal para entrenamiento completo.

2. Outdoor Fitness Park – Quatre Carreres

Ubicación : Bulevar Sur, 46026 Valencia Calisthenics Parks.

: Bulevar Sur, 46026 Valencia Calisthenics Parks. Características: Equipamiento extenso — dominadas, paralelas, monkey bars, banco de abdominales, pared sueca, entre otros

3. Parque Calistenia – Parque Gulliver

Ubicación : Passeig de l’Albereda 37, en el emblemático Jardín del Turia Calisthenics Parks.

: Passeig de l’Albereda 37, en el emblemático Jardín del Turia Calisthenics Parks. Características: Incluye barras paralelas, monkey bars, pared sueca y barras bajas; entrenar en este entorno amplio y céntrico es muy conveniente

4. Riu Turia (tramos equipados)

Ubicación : Antiguo cauce del río (Tramos I, II y VI, cerca del campo de sófbol-béisbol) Fundación Deportiva Municipal Valencia.

: Antiguo cauce del río (Tramos I, II y VI, cerca del campo de sófbol-béisbol) Fundación Deportiva Municipal Valencia. Características: Espacios públicos con barras para calistenia; ideales si quieres combinar rutas, naturaleza y entrenamiento

La IA recomienda cúal elegir

¿Cuál elegir?