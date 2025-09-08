Las mejores rutas en bici en la ciudad de València

El ciclismo es uno de los deportes que cada día gana más adeptos. Rodar en bici es una excelente manera de mantenerse en forma y disfrutar del deporte al aire libre. Aunque cada vez son más los cicloturistas que hacen largas salidas con importantes desniveles buscando desafiar sus propios límites, no es necesario llegar a esos extremos para disfrutar de los beneficios de una salida en bici. La ciudad de València, por su clima y su orografía totalmente llana, es una ciudad excelente para recorrerla a golpe de pedal. De hecho, las rutas en bici se han convertido ya en uno de los mayores reclamos turísticos de la ciudad y cada vez son más los tuorperadores, platafomas turísticas e incluso hoteles, que ofertan este tipo de actividades a los miles de visitantes que cada día llegan a València.

En la ciudad de València y alrededores hay muchas y variadas opciones de recorridos que invitan a subirse a la bici y disfrutar en solitario o en compañía de una agradable y saludable actividad. En este artículo te proponemos algunas rutas. En la ciudad hay cerca de 200 kilómetros de carril bici por lo que se puede llegar a todas partes de forma cómoda y sin peligro.

Ruta por el Jardín del Turia

El Jardín del Turia, el gran pulmón verde que cruza toda la ciudad siguiendo el antiguo cauce del Río Turia constituye una excelente opción para los que quieran disfrutar de una ruta cómoda, fácil, accesible para todas las edades y que además, permite conocer gran parte de la ciudad. Se trata de un recorrido de 9 kilómetros que abarca desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias hasta el Puente 9 d'Octubre. Desde allí, además, se puede enlazar con el Parque de Cabecera que cuenta con varios kilómetros y diversos recorridos. Por desgracia la DANA que asoló València el 29 de octubre de 2024 ha dejado en muy mal estado el Parque Fluvial del Turia que enlaza con el de Cabecera y que, hasta la fatídica riada, constituía una de las rutas más populares para los cicloturistas.

A lo largo del recorrido, que cuenta con carril bici en ambos márgenes, los cicloturistas disfrutarán de un bello jardín con distintos ambientes y pasarán por zonas emblemáticas como la Ciudad de las Ciencias o el Palau de la Música, además de por las numerosas instalaciones deportivas con las que cuenta el Jardín. Tampoco faltan las fuentes donde avituallarse.

Ruta del Jardín del Turia / Wikiloc

Ruta a la Albufera y El Saler

Desde la propia Ciudad de las Ciencias y las Artes, a la altura del Ágora, parte un carril bici que, tras pasar por Pinedo, enlaza con El Saler. Se puede optar por la opción de seguir el carril bici que llevará al cicloturista hasta El Saler, donde se puede hacer un sinfín de rutas, sin dejar de visitar la Gola de Pujol y el Lago de El Saler. Otra opción es ir por la carretera y adentrarse desde Pinedo en La Albufera. Recorrer sus caminos con muy poco tráfico y disfrutar del cambiante paisaje de los arrozales y los marjales es una experiencia que ningún aficionado al ciclismo puede perderse.

Ruta hasta El Saler / Wikiloc

Ruta La Marina y Paseo Marítimo

Una excelente opción para disfrutar de València en bici es recorrer la zona marítima. En la Marina de Valencia, se puede circular a través de carril bici uniendo la Marina Sur con la Norte disfrutando de espectaculares vistas y pasando junto a la dársena y el Veles e Vents entre otros atractivos. Desde La Marina se puede enlazar con el Paseo Marítimo y disfrutar de un bello paseo en bici paralelo al mar. Tras dejar el término municipal de València la ruta puede continuar por Alboraya, a través de la Patacona y enlazar con Port Saplaya.