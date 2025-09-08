Valencia es una de las ciudades con más infieles de España

La Comunitat tiene a Valencia, Castellón y Alicante, en el ranking de las 10 ciudades más infieles de España tal y como lo reveló el portal de citas para casados Ashley Madison.

El informe se centra en esta ocasión en las "aventuras veraniegas" tras haber realizado otro durante el ejercicio pasado basado en la convivencia entre parejas durante el confinamiento más estricto por la pandemia de covid-19. En esta ocasión, las ciudades valencianas se sitúan en la clasificación de municipios "más calientes", según describe la página web, por encima de otros lugares de la geografía española como Bilbao, Sevilla, Zaragoza o Vigo, entre otros.

Los datos están basados en los registros de Ashley Madison una vez finalizado el confinamiento con el coronavirus y avanzada la desescalada de las restricciones, por lo que este escenario podría ser extrapolable.

Las tres capitales provinciales de la Comunitat Valenciana aparecen en esta clasificación. La primera en hacerlo es Valencia, en el sexto lugar; seguida de Castellón y por último con Alicante en la décima posición, cerrando el top-10. Sería bueno comparar estos datos con, por ejemplo, el uso de Tinder en dichas ciudades.

Nicole Traviesa: las mejores fotos de la nueva novia de la NBA /

Ranking de ciudades más infieles de España (del 1 al 20)

Manresa

Barcelona

León

Madrid

Granada

Valencia

Alcalá de Henares

Castellón

Bilbao

Alicante

San Sebastián

Palma de Mallorca

Sabadell

Pamplona

Terrassa

Sevilla

A Coruña

Zaragoza

Málaga

Vigo

Sofía Suescun y sus posados más hot / Instagram

Siempre nos quedará La Isla de las Tentaciones...