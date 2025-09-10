Anna Kalinskaya, exnovia de Sinner, expone a un tenista 'top-10': "Intenta ligar conmigo y con otras tenistas"

Además de deporte, el tenis también es un circuito en el que 'conviven' miles de tenistas masculinos y femeninas, y como tal tiene sus culebrones. De hecho, hace no demasiado surgió el rumor de una posible relación entre Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, que cobró más vida todavía con unas declaraciones de ambos tenistas en las que alimentaban las dudas.

Pero la de Alcaraz y Raducanu no es la única relación, ya sea amorosa o no, que se ha intentado fraguar, y es que en las últimas horas la tenista rusa Anna Kalinskaya ha expuesto a un tenista masculino que forma parte del top-10 del ranking ATP, confesando que le ha escrito para intentar ligar con ella y planteando, incluso, que puede estar "desesperado".

El jugador de que habla Kalinskaya no es otro que Holger Rune. Durante su aparición en el pódcast 'First&Red', la tenista rusa explicó lo siguiente. "Un jugador de tenis me escribió como 10 veces y luego se rindió. Diré quién es ahora: Holger Rune". Además, la actual número 34 del mundo fue más allá y desveló que no solo le ha escrito a ella, sino que "le escribe a todo el mundo. Se cree demasiado importante".

Holger Rune contesta a las acusaciones

"Quizás Holger Rune solo esté desesperado, pero no es el único que me ha escrito" aseguró la jugadora. Tras las palabras de Kalinskaya, Holger Rune salió a desmentir públicamente a través de sus redes sociales. "Ja, ja, ja. Puede que tengamos diferencias culturales que hagan que Anna interprete un comentario en una 'story' como una invitación a una cita. Si quiero una cita, la pido. No te preocupes" aclaró el tenista danés.

Holger Rune / AP

Kudermetova secunda la versión de Kalinskaya

En julio de 2025 la tenista rusa Veronika Kudermetova afirmó en una entrevista que frenó las conversaciones por redes que mantenía con Holger Rune. "Le dije a Rune que soy demasiado mayor para él y que si mirara mi Instagram, se daría cuenta de que estoy casada. Me respondió diciendo que los sentía, y desde ese momento, ni me saluda cuando nos cruzamos por los torneos" Kudermetova compartió lo ocurrido en el pódcast 'La primavera nos llama'.