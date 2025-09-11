¿Cierre de Disneyland?

No corren buenos tiempos para la industria de Disney. Sus películas se acumulan como fiascos cinematográficos sin precedentes, pero también sus series, tanto juveniles como infantiles. Sin ir más lejos, se anunciaron numerosos despidos en Pixar el pasado mes de mayo. Concretamente afectaron a un 14% de su plantilla. Disney volvió a mostrar pérdidas en su negocio de vídeo online en el tercer trimestre de 2022 por valor de 1.500 millones de dólares. En los primeros meses de 2023, Disney Plus ya perdió otros 4 millones de suscriptores. Se trata de algo insostenible y que no tiene pinta de arreglarse este 2025, aunque desde luego que lo están intentando con una llamativa inversión económica en la sede parisina.

La cultura woke que se ha colado directamente en su empresa ha disgustado notablemente a un público acostumbrado a producciones de mejor nivel tanto en guiones como en actuaciones y trabajo de dirección y producción. Los niños no entienden de luchas ideológicas y simplemente salen de la sala de cine indiferentes con la película de turno y sin la menor intención de demandar productos de marketing. Las series de Marvel, más allá de haber bajado sustancialmente el nivel de sus producciones, asumen que el principal motivo puede estar en el abuso de lanzamientos demasiado seguidos.

Con sus mercados más importantes en clara crisis, no ayuda nada la huelga de actores de Hollywood, pero tampoco negocios paralelos como Disneyland. En EEUU no arrastra al público de antaño y en Eurodisney (Disneyland París) la cosa va de mal en peor. Este mes de junio empezaron las huelgas de trabajadores de la empresa tanto dentro como fuera de las instalaciones, cargándose el inicio de la campaña de verano, la más lucrativa.

Francia es un caos

Varias compañías aéreas han hecho lo propio, dificultando que varios turistas tengan claro su plan para acudir al parque temático de la capital francesa. Efectivamente tampoco ayudan los problemas sociales de las últimas semanas en París. La capital gala es un caos y cientos de delincuentes siembran la discordia en un país en el que en 2022 hubo un millar de asesinatos y se producen 65 violaciones diarias, aumentando considerablemente en 2023. De media, cada día se cometieron tres asesinatos, 600 robos, 330 hurtos de armas de fuego y 1.110 estafas. Además, el número de víctimas de homicidio ha aumentado un 28% entre 2016 y 2024, y ya se ha alcanzado el número de 1.186 asesinados en un año.

Hace poco más de una década ya logró Eurodisney levantarse de la crisis producida tras conocerse el suicidio de varios de sus trabajadores en un corto espacio de tiempo. El Covid-19 supuso un auténtico problema para el negocio, pero la mala reputación de la marca en el último lustro ha terminado por arruinar las cuentas de la empresa. Disney ya no es un producto tan infantil y Eurodisney París es un plan demasiado caro para las familias sabiendo lo que ofrecen. No tardará mucho la empresa en reinventarse, volver a sus orígenes o cerrar.