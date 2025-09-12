EEUU 'atrapa' al presunto asesino de Charlie Kirk

Día y medio después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, la policía de EEUU parece haber dado con el presunto asesino según ha informado NBC News. El sospechoso ha sido identificado como Tyler Robinson, aunque cabe recordar que en un primer lugar se había filtrado otro nombre por error. Según apuntan en redes sociales, la familia del sospechoso ya estaría borrando las fotos que tienen con Tyler en sus perfiles y ya son varios los medios que apuntan a que habría sido detenido.

Tyler Robinson, de apenas 22 años, nació en 2003 en Utah y según apuntan medios estadounidenses habría sido un propio familiar quien habría entregado a Robinson a la policía. El propio Donald Trump, este mismo viernes, había apuntado a que habían encontrado al sospechoso. "Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia. Todos hicieron un gran trabajo. Trabajamos con la policía local, el gobernador, todos hicieron un gran trabajo”, dijo el mandatario. “Espero que sea declarado culpable y que lo condenen a muerte. Lo que le ha hecho a Charlie Kirk, que era una persona estupenda, no se lo merecía. Trabajaba muy duro y muy bien”, agregó Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

Cabe recordar que como se puede ver en algunas imágenes del sospechoso minutos antes del atentado el tirador aparecía con una ligera cojera. Se observa gracias a una cámara de seguridad y en la mochila llevaría desmontada el arma del crimen, un rifle de caza.