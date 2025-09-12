Desvelan el pasado de la azafata de La Ruleta de la Suerte

La ruleta de la suerte es, objetivamente ,el programa más visto durante su franja de horario. No en vano lleva años en antena. Ha pasado por muchas épocas, pero sin duda está viviendo una segunda juventud, batiendo récords semanalmente. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de las duras competencias y sigue adelantándolos por la derecha.

Es por eso que Antena 3 rescató en su web algunos de los mejores momentos de los últimos años de La Ruleta de la Suerte. Entre ellos uno que puso contra las cuerdas a tres concursantes. Preguntaban por una canción de Siniestro total y tenían ya casi todo el panel resuelto, sólo faltaba una letra. Decía algo así como "tengo, tengo, tengo, tengo y tú no tienes nada". Sin embargo los concursantes decían una y otra vez sólo tres veces "tengo" por lo que el panel no se daba por válidos.

El propio presentador del concurso, el modelo Jorge Fernández, se quedó sorprendido de lo que estaba sucediendo. No daba crédito y no tenía ni tan siquiera forma de darles una pista a los concursantes. "Sólo tenéis que leer lo que pone ahí", les pedía. Pero no eran capaces. Obcecados todo el rato en una misma respuesta. Finalmente todo se pudo solucionar y se quedó en una anécdota más que recordar.

Laura Moure: Así es la azafata de La Ruleta de la Suerte /

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se querían respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.

El pasado de Laura Moure

Pero hoy venimos a hablar de Laura Moure, la joven azafata de La Ruleta de la Suerte, que "vendo vocales y regalo consonantes" acompañando en sus labores a Jorge Fernández. Nacida en Madrid el 11 de mayo de 1985, Moure tiene una vida detrás del concurso que poca gente conoce. Ha aparecido en series del calibre de "Hospital Central" o "Al filo de la ley", y ha salido en películas como "Combustión", acompañada por Álex González. Además, recientemente ha aparecido en diversos programas de Pasapalabra, en los que se mostraba radiante.