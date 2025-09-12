Disneyland Paris cierra algunas de sus atracciones más conocidas

En 2025, Disneyland Paris está afrontando varios cierres temporales de atracciones y espectáculos emblemáticos, algo común en parques de gran escala, pero importante tener en cuenta antes de planificar tu viaje. Pensando siempre en ofrecer la mejor de las experiencias a sus visitantes, Disneyland Paris está constantemente actualizando y añadiendo nuevos toques de magia. Es posible que durante la visita encuentres algunas de las atracciones en periodo de renovación, por lo que estarán temporalmente cerradas. Están trabajando para hacerlas aún más fabulosas para ti.

Mientras tanto, podrás seguir disfrutando de multitud de otras atracciones, cabalgatas y espectáculos, que han hecho de Disneyland Paris el primer destino turístico en toda Europa.

El cierre de algunas atracciones puede superar el período de tres meses, especialmente cuando se encuentren bajo el Plan de Mejora de la Experiencia. Sí, es verdad que Disneyland Paris está con varios cierres temporales en atracciones a partir de septiembre como Peter Pan’s Flight, Ratatouille: The Adventure, Hyperspace Mountain, y espectáculos como Mickey & the Magician. Pero aun así, sigue siendo un parque con magia para dar, con espectáculos nuevos como Tales of Magic, encuentros con personajes, muchas atracciones disponibles, ambientaciones, tiendas y gastronomía únicas.

Si planificas bien, revisas con antelación qué está abierto, usas la app, llegas temprano, priorizas lo que más te interesa, tu visita puede ser tan espectacular como esperas. Disneyland Paris siempre ofrece momentos mágicos, solo que hay que adaptarse cuando haya cierres.

Atracciones cerradas

Peter Pan’s Flight : cerrada desde el 1 de septiembre al 20 de septiembre .

: cerrada desde . Ratatouille: The Adventure : cierra el 13 de octubre , y se espera que reabra en la primavera de 2026 .

: cierra el , y se espera que reabra en la . Star Wars Hyperspace Mountain : cerrada temporalmente del 1 al 2 de septiembre .

: cerrada temporalmente del . Otras atracciones con cierre previsto son Buzz Lightyear Laser Blast (cerrada desde junio, sin fecha definitiva de reapertura), Indiana Jones and the Temple of Peril, Mad Hatter’s Tea Cups, y Thunder Mesa Riverboat Landing.

Peter Pan’s Flight es una de las atracciones más visitadas en París. / SD

Espectáculos suspendidos temporalmente

Mickey & the Magician está cerrado desde el 31 de agosto; se estima que reanude alrededor del 13 de diciembre de 2025 .

. Algunos shows como Frozen: A Musical Invitation también han tenido periodos de cierre.

Consejos prácticos para aprovechar al máximo tu visita

Aquí tienes recomendaciones que pueden marcar la diferencia para que tu día sea más cómodo, divertido y sin sorpresas desagradables:

Consulta cierres antes de tu viaje : revisa en la web oficial o en la app de Disneyland Paris si las atracciones que más te interesan estarán abiertas durante tus fechas. Los cierres pueden cambiar.

: revisa en la web oficial o en la app de Disneyland Paris si las atracciones que más te interesan estarán abiertas durante tus fechas. Los cierres pueden cambiar. Descarga la app oficial : fundamental para ver tiempos de espera, mapa del parque, ubicación de servicios, restaurantes, espectáculos, horarios especiales, cierres imprevistos.

: fundamental para ver tiempos de espera, mapa del parque, ubicación de servicios, restaurantes, espectáculos, horarios especiales, cierres imprevistos. Llega temprano (“Extra Magic Hours” si tienes hotel de Disney o pase anual): aprovechar las primeras horas reduce mucho las colas.

Disneyland Paris. / SD

Planifica tu itinerario : decide cuáles son tus prioridades (atracciones, espectáculos). Si tienes pocos días, selecciona lo imprescindible.

: decide cuáles son tus prioridades (atracciones, espectáculos). Si tienes pocos días, selecciona lo imprescindible. Aprovecha los Single Rider o las colas virtuales si están disponibles: te permiten ahorrar mucho tiempo en las atracciones más populares.