El producto de supermercado para limpiar la mampara del baño en menos de un minuto

Cada vez es más habitual que las duchas tengan mampara en lugar de cortina y por ello es necesario limpiarlas de vez en cuando para evitar esas manchas de gotas y cal que tanto ensucian el baño. Limpiar la mampara de la ducha es una tarea tediosa, pesada y muy desagradecida porque con un par de duchas da la sensación de que está muy sucia... y no es plan de limpiarla todos los días, sobre todo si atiendes a estos productos que puedes encontrar en tu supermercado más cercano.

Te contamos que hay tres productos típicos de supermercado que tienes en casa que pueden servirte para acabar con estos restos blancos tan molestos, pero si quieres que siempre esté impecable tienes que ser constante a la hora de limpiarla. Han vuelto a sacar un producto de los de toda la vida que nos puede facilitar un poco más esta labor. Se trata de un mango limpiacristales de la marca Bosque Verde de lo más sencillo: un mango y una goma alargada para arrastrar el agua y la suciedad. Además incorpora un pequeño agujero para poder colgarlo en la ducha o bañera y tenerlo a mano para cuando lo necesites.

Medio minuto y limpio

Lo ideal es que cada vez que uses la ducha apliques algún tipo de producto antical y, a continuación, uses el mango limpiacristales. Esta operación puede llevarte alrededor de…. medio minuto. Con lo que ahorrarás tiempo y dinero ya que es una operación muy sencilla y el precio del mango es de 1,70 euros.