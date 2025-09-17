Disney On Ice vuelve a València tras 10 años

La magia de Disney en València. 'Disney On Ice: Vive tus sueños' añade dos nuevas funciones en València ante la alta demanda de entradas, ofreciendo a las familias la oportunidad de disfrutar del espectáculo, que regresará a la ciudad tras 10 años. De este modo, todos los fans de este show tendrán la oportunidad de presenciarlo en el nuevo Roig Arena también el sábado 7 de febrero, a las 12:00 horas, y el domingo 8, a las 16:00 horas.

Los personajes más queridos de la factoría de entretenimiento más famosa del mundo desembarcarán con sus acrobacias y coreografías, del 5 al 8 de febrero de 2026. En total, el espectáculo contará con siete sesiones inigualables, que comenzarán el jueves, 5 de febrero, a las 19:00 horas. El viernes, la cita será a partir de las 19:00 horas, mientras que el sábado será el día de mayor actividad, con tres pases para disfrutar del espectáculo: 12:00 horas, 16:00 horas y 19:45 horas. El domingo, por último, tendrá sesión de mañana, a las 12:00 horas, y de tarde, a las 16:00 horas, y será la última oportunidad de ver en directo un espectáculo que regresa a Valencia por primera vez desde hace 10 años.

De la mano de Mickey Mouse y Minnie Mouse, el público vivirá una experiencia única mientras exploran las historias más entrañables de Disney. Los espectadores se unirán a una apasionante aventura junto a Vaiana y el semidiós Maui en un viaje lleno de acción para restaurar el corazón de Te Fiti y cruzarán el Puente Marigold con Miguel, de la película Coco de Disney y Pixar, para llegar a la Tierra de los Muertos, donde disfrutarán de un colorido show de esqueletos llenos de alegría. Los asistentes también acompañarán a Bella en su intento de llegar a lo más profundo del dulce corazón de Bestia, viajarán a Arendelle con Anna y Elsa, de Frozen, para revivir un relato del amor fraternal que salvó un reino y descubrirán a Princesas Disney como Cenicienta o Rapunzel.

València ampliación funciones. / SD

Disney On Ice, producido por Feld Entertainment, es un evento único promovido por Proactiv Entertainment, líder en producción y organización de espectáculos en gran formato de ámbito nacional e internacional. Con sede central en España, Proactiv ha replicado su modelo no sólo en España, sino también en Emiratos Árabes, Asia-Pacífico, Latinoamérica y Europa, donde también ha producido exitosos y originales espectáculos para todos los públicos.

Un calendario muy completo

Tras su paso por Valencia, el show permanecerá del 12 al 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Madrid, y cerrará su estancia por nuestro país en Barcelona, donde los personajes de Disney On Ice llevarán la magia al Palau Sant Jordi desde el 19 al 22 del mismo mes en el Palau Sant Jordi.

Venta de entradas

Mitaquilla.com, DisneyOnIce.com, Roig Arena (https://roigarena.com/) y puntos de venta habituales (El Corte Inglés, Tomaticket y Roig Arena).