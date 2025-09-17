Cita de First Dates: "Pedí que tuviera las tetas grandes y las tienes"

Es evidente que en First Dates llega cualquier tipo de persona. O de personaje. Uno de los últimos se llama Rubén y metió la pata a lo bestia cuando aparentemente lo que quería es lanzar un piropo de lo menos acertado. Vamos, que fue todo un gañán al referirse a una parte del cuerpo de María que no debería haber mentado en una primera cita.

Queda claro que los castings son muy complicados, sobre todo porque la gente tiende a mentir sin ruborizarse lo más mínimo, pero parece que hay veces que la producción buscan asegurarse el "no" de alguna de las partes. En otras ocasiones, lo que ocurre es que la gente confunde la sinceridad con la mala educación.

María y Rubén llegaron aparentemente dispuestos a conocerse con la mente abierta, pero fueron pasando los minutos y el muchacho no tardó en meter la pata con un comentario soez: "Yo pedí que tuviese las tetas grandes y, puede ser descarado, pero es que las tienes". ¡Y se quedó tan pancho! Eso sí, ella, no. El muy hortera se debía pensar que su joven cita le daría las gracias con una sonrisa o quién sabe qué. Su disgusto era palpable y provocó que no hubiera manera de reconducir la situación, pero aguantó las formas y no le mostró su disgusto hasta el momento de decidir si tendrían una nueva cita o no. "Ya he visto que tipo de chico es. Como pareja no lo tendría, si ya de primeras, me conoces de hace diez minutos y me dices lo de los pechos… ¡Next!", afirmó en el programa de Carlos Sobera.