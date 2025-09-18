Conoce las mejores rutas de senderismo para disfrutar en familia cerca de Valencia

Valencia es una ciudad cosmopolita situada en la costa este de España. Con su clima templado y soleado la mayor parte del año, Valencia es un destino popular para los amantes de la naturaleza y el aire libre.

La ciudad y sus alrededores son ricos en senderos y rutas de senderismo que ofrecen una variedad de paisajes y niveles de dificultad. Desde la cercana Sierra de la Calderona hasta el Parque Natural de la Albufera, los amantes del senderismo pueden encontrar una amplia gama de rutas para explorar.

Rutas en la Sierra de la Calderona

La Sierra de la Calderona se encuentra a unos 20 kilómetros al norte de Valencia y ofrece una amplia gama de rutas de senderismo para todos los niveles y habilidades. Esta impresionante cordillera montañosa se extiende por más de 15.000 hectáreas, ofreciendo una gran variedad de terrenos que van desde paisajes rocosos y escarpados hasta exuberantes bosques verdes y valles de ríos.

En la Calderona destaca la Ruta del Agua, en Chelva (más información)

Uno de los senderos más populares de esta zona es la Ruta del Agua, que pasa por varios ríos y arroyos y termina en la hermosa Cascada del río Chelva. La ruta tiene unos 7 kilómetros de longitud y se puede recorrer en unas dos horas.

Ruta en el Garbía o Ruta de la Fuente del Hierro

Otra opción es la Ruta del Garbí, que es un poco más difícil que la Ruta del Agua pero ofrece vistas espectaculares del mar Mediterráneo y la ciudad de Valencia desde lo alto de la montaña del Garbí. El sendero tiene unos 10 kilómetros de longitud y puede ser completado en unas cuatro horas. La ruta comienza en la hermosa ermita de la Virgen del Garbí y continúa hasta la cima, ofreciendo magníficas vistas panorámicas a lo largo del camino.

Si buscas una ruta más suave, la Ruta de la Fuente del Hierro es una excelente opción. Esta ruta de poco más de 4 kilómetros se adentra en el corazón de la Sierra de la Calderona, a través de bosques de pinos y robles. El camino es relativamente fácil y se puede completar en una hora y media a dos horas. La ruta es especialmente atractiva en primavera, cuando el paisaje está salpicado de flores silvestres y aves.

Sendas en la Albufera

Otro lugar popular para ir de senderismo cerca de Valencia es la Albufera, un parque natural protegido ubicado a solo unos kilómetros al sur de la ciudad. Este paisaje de dunas de arena, playas y lagunas ofrece una variedad de senderos para caminantes de todos los niveles. Una de las rutas más impresionantes es la Ruta de la Devesa, que recorre el bosque más grande del parque. La ruta comienza en la oficina de información del parque y tiene unos seis kilómetros de longitud. Esta ruta es especialmente hermosa en otoño, cuando los árboles cambian de color y los pájaros migratorios vuelan hacia el sur.

Ruta de la Devesa, en El saler / WIKILOC

Ver ruta en la Devesa aquí.

En general, la Albufera es una buena opción para aquellos que buscan una caminata suave pero agradable. Otro sendero recomendado es el Rincón del Caudal, que es uno de los senderos cortos más bellos en la zona. El sendero tiene solo unos 3 kilómetros de longitud, pero ofrece vistas impresionantes del agua y las aves. También se recomienda el sendero Mareny de San Llorenç, que es un sendero más largo, pero un poco más desafiante. El sendero sigue la costa del Mediterráneo y ofrece hermosas vistas del mar.

La Ruta de la Murta (Alzira) a 60 kilómetros de Valencia

Además de la Sierra de la Calderona y la Albufera, hay muchas otras rutas de senderismo cerca de Valencia que vale la pena explorar. La Ruta de la Murta, en Alzira, es una de ellas, que se encuentra a unos 60 kilómetros al sur de Valencia. Esta ruta comienza en el Monasterio de la Murta y ofrece vistas impresionantes de las montañas y el valle circundante. La ruta tiene unos 8 kilómetros de longitud y se puede completar en unas tres horas.

También se recomienda la Ruta del Molino Real, que se encuentra a unos 50 kilómetros de Valencia. Esta ruta es una caminata suave que recorre un hermoso bosque de pinos y conduce a un antiguo molino de agua. La ruta tiene una longitud de unos 6,5 kilómetros y se puede completar en unas dos y media a tres horas. El paisaje circundante es impresionante y los visitantes pueden observar las ruinas de un antiguo castillo.

En resumen, Valencia y sus alrededores ofrecen una variedad de rutas de senderismo para todos los niveles y habilidades. Desde la Sierra de la Calderona hasta la Albufera y más allá, los amantes del senderismo pueden encontrar una amplia gama de terrenos y paisajes impresionantes para explorar. Ya sea que estés buscando una aventura desafiante o una caminata más suave, Valencia tiene todo para satisfacer tus necesidades de senderismo.