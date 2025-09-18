El consejo de un popular nutricionista: así debe ser tu cesta de la compra según tu edad

La alimentación es una de las cosas que más preocupa a la población en el siglo XXI. Hay personas completamente obsesionadas con cumplir un estricta dieta nutritiva para mantenerse en buen estado de salud. Los deportistas llevan una dieta, los vegetarianos otra, los veganos una diferente. Uno de los factores que más se tiene que tener en cuenta el tema alimenticio es sin ningún tipo de duda la edad.

Los médicos y nutricionistas alertan a las personas con diferentes problemas de salud de aquellos alimentos que deben consumir para paliar su estado o aquellos que tienen completamente prohibidos para no agravar su delicada salud. Ante la falta de conocimiento general, la población recurre a los programas de televisión o páginas web para consultar la opinión de expertos y poder crear su propia rutina alimentaria.

Uno de los nutricionistas más famosos en España es Luis Zamora que participa en diversos programas de televisión siendo el referente de 'Y ahora Sónsoles' de Antena 3. Hace unos días, el experto apareció en escena para explicar qué alimentos no pueden faltar en tu cesta de la compra dependiendo de tu edad. "A partir de los 40 vamos perdiendo el calcio por lo que necesitamos proteínas vegetales y no pueden faltar el queso fresco, los garbanzos y los higos. También perdemos músculo, por lo que se debe comer pollo, proteína animal, también habría pescado y legumbres", sentencia.

La edad no perdona y las décadas van pasando sin darnos cuenta. "A partir de los 50 empieza la fatiga. Necesitamos magnesio que se encuentra en los plátanos y en el chocolate. También es vital la vitamina B6 de las lentejas y también de los pistachos. Por último, la vitamina B12 viene de fuentes de origen animal como la leche semidesnatada y los huevos", explica.

Luis Zamora también se aventuró a explicar la cesta de la compra que deben adquirir los mayores de 60 años. "Es más fácil coger peso porque se queman menos calorías y sobre todo se coge grasa. El aceite de oliva o los aguacates junto al agua, porque perdemos el reflejo de la sed y también café descafeinado", concluye.