Descubre los 10 edificios más altos de España: ¡Destaca la Comunitat Valenciana!

La arquitectura vertical en España ha tenido una evolución peculiar, marcada por un desarrollo tardío, un crecimiento acelerado a inicios del siglo XXI y un horizonte futuro donde sostenibilidad, diseño y densificación urbana cobran protagonismo. A diferencia de otras potencias económicas o urbanas del mundo —como Estados Unidos, Emiratos Árabes o China— España no ha sido tradicionalmente un país de grandes rascacielos, pero en las últimas décadas ha comenzado a escribir su propia narrativa en altura.

Un comienzo lento pero firme

El concepto de rascacielos llegó tarde a España. Mientras Nueva York o Chicago ya contaban con torres de más de 200 metros a mediados del siglo XX, en España los primeros edificios considerados “altos” apenas superaban los 100 metros. La Torre de Madrid, finalizada en 1960 con 142 metros, fue durante décadas el edificio más alto del país, y su construcción representó un símbolo de modernidad en plena dictadura franquista. Durante las décadas siguientes, algunas ciudades como Benidorm comenzaron a apostar por el modelo vertical, especialmente vinculado al turismo de sol y playa, con torres hoteleras y residenciales que buscaban optimizar el uso del suelo costero.

El verdadero salto hacia los rascacielos en España se produjo a partir del año 2000. La expansión económica, la liberalización del suelo y el auge inmobiliario facilitaron el desarrollo de grandes proyectos urbanísticos, especialmente en Madrid, con la creación del complejo Cuatro Torres Business Area (CTBA) sobre los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Estas torres —de entre 224 y 249 metros— colocaron a España en el mapa de la arquitectura en altura.

A este impulso se sumaron otros proyectos emblemáticos en Bilbao, Sevilla y Benidorm, donde el crecimiento vertical fue no solo funcional, sino también una herramienta de marketing territorial y proyección internacional.

El presente: consolidación y reactivación

Tras el parón provocado por la crisis económica de 2008, muchos proyectos quedaron detenidos o cancelados. Sin embargo, en la última década se ha producido una reactivación selectiva, con nuevos criterios: eficiencia energética, uso mixto, sostenibilidad y diseño arquitectónico de autor.

Proyectos como Torre Caleido en Madrid, o la finalización del Intempo en Benidorm, muestran que el interés por la construcción en altura sigue vigente. También destaca el auge de rascacielos residenciales de lujo en zonas costeras, orientados a un público internacional con alto poder adquisitivo.

La regulación urbanística se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, permitiendo torres más altas en determinados sectores, a cambio de mayor calidad urbana, zonas verdes y servicios compartidos.

PwC tower en Madrid / David Bombelli

El futuro: más altura, más diseño, más debate

El horizonte de los rascacielos en España apunta a una evolución más integrada y reflexiva. Ya no se trata solo de competir en altura, sino de construir de forma inteligente y sostenible. Nuevos proyectos como la TM Tower (230 metros, en Benidorm) o los 14 rascacielos del futuro barrio del Grao en Valencia muestran que la verticalidad sigue siendo una solución atractiva frente a la expansión horizontal de las ciudades.

Sin embargo, también hay desafíos: el impacto paisajístico, la relación con el patrimonio histórico, la saturación de servicios urbanos y el acceso a vivienda. Todo ello genera un debate creciente entre urbanistas, políticos, vecinos y promotores.

En definitiva, los rascacielos en España han pasado de ser una rareza a convertirse en una opción real dentro de la planificación urbana contemporánea. Aunque nuestro país no compite en altura con los gigantes asiáticos o americanos, sí lo hace en términos de calidad arquitectónica, innovación tecnológica y adaptación al entorno.

El skyline español, especialmente en ciudades como Madrid, Benidorm o Valencia, seguirá transformándose en los próximos años, reflejando no solo cambios físicos, sino también económicos, sociales y culturales.

Los 10 edificios más altos de España

Torre de Cristal (Madrid) – 249 metros

Ubicación: Cuatro Torres Business Area (CTBA), Madrid.

Cuatro Torres Business Area (CTBA), Madrid. Uso: Oficinas.

Oficinas. Año de finalización: 2008.

2008. Arquitecto: César Pelli (también diseñó las Torres Petronas).

César Pelli (también diseñó las Torres Petronas). Historia y detalles:

Es el edificio más alto de España.

Tiene un jardín vertical en su cúspide, a casi 250 metros de altura.

Fue parte del ambicioso proyecto de renovación urbana en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Destaca por su fachada de vidrio curvo y su perfil estilizado, moderno y elegante.

2. Torre Cepsa (antes Torre Bankia / Torre Foster) – 248,3 metros

Ubicación: CTBA, Madrid.

CTBA, Madrid. Uso: Oficinas.

Oficinas. Año de finalización: 2008.

2008. Arquitecto: Norman Foster.

Norman Foster. Historia y detalles:

Durante un tiempo fue el edificio más alto de España, hasta que la Torre de Cristal la superó por unos centímetros.

Su diseño prioriza la eficiencia energética y la sostenibilidad.

La estructura cuenta con un gran atrio interior y una fachada sofisticada.

Ha cambiado de nombre varias veces, dependiendo de su propietario: Repsol, Bankia, Cepsa.

3. Torre PwC – 236 metros

Ubicación: CTBA, Madrid.

CTBA, Madrid. Uso: Oficinas y hotel (Eurostars Madrid Tower).

Oficinas y hotel (Eurostars Madrid Tower). Año de finalización: 2008.

2008. Arquitectos: Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala.

Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala. Historia y detalles:

Alberga el hotel Eurostars 5* en sus primeras 30 plantas.

La torre tiene una forma curva y elegante, y su fachada está compuesta por vidrio oscuro.

Parte del diseño se pensó para ofrecer vistas panorámicas desde el hotel.

4. Torre Emperador Castellana – 224 metros

Ubicación: CTBA, Madrid.

CTBA, Madrid. Uso: Oficinas y empresarial.

Oficinas y empresarial. Año de finalización: 2008.

2008. Arquitecto: Henry N. Cobb (Pei Cobb Freed & Partners).

Henry N. Cobb (Pei Cobb Freed & Partners). Historia y detalles:

Inicialmente conocida como Torre Espacio .

. Tiene una forma helicoidal única, que gira ligeramente en altura.

Alberga embajadas (Reino Unido, Canadá, Países Bajos) y varias multinacionales.

En 2015 fue adquirida por el Grupo Emperador, propiedad del empresario filipino Andrew Tan.

5. Intempo (Benidorm) – 202 metros

Ubicación: Benidorm, Alicante.

Benidorm, Alicante. Uso: Residencial.

Residencial. Año de finalización: 2021 (tras varios retrasos).

2021 (tras varios retrasos). Arquitecto: Roberto Pérez-Guerras.

Roberto Pérez-Guerras. Historia y detalles:

Es el rascacielos residencial más alto de España y de la UE fuera de Rusia.

Su forma icónica en “M” con un diamante dorado en el centro representa una puerta abierta al futuro.

El proyecto sufrió múltiples paralizaciones desde 2008 por la crisis económica y problemas de financiación.

Finalmente fue terminado por el grupo SVP Global.

6. Gran Hotel Bali (Benidorm) – 186 metros

Ubicación: Benidorm, Alicante.

Benidorm, Alicante. Uso: Hotel.

Hotel. Año de finalización: 2002.

2002. Arquitecto: Antonio Escario.

Antonio Escario. Historia y detalles:

Fue el edificio más alto de España hasta 2008.

Tiene 776 habitaciones y 52 plantas.

Su diseño piramidal escalonado le da una silueta muy reconocible.

Ofrece vistas privilegiadas del Mediterráneo desde su terraza-mirador.

7. Torre Caleido (Madrid) – 181 metros

Ubicación: CTBA, Madrid.

CTBA, Madrid. Uso: Uso mixto (educativo, sanitario, comercial).

Uso mixto (educativo, sanitario, comercial). Año de finalización: 2021.

2021. Arquitectos: Fenwick Iribarren + Serrano-Suñer.

Fenwick Iribarren + Serrano-Suñer. Historia y detalles:

También conocida como la “quinta torre” de Madrid.

Tiene una estructura atípica: es más estrecha y alargada, con forma rectangular vertical.

Alberga el Instituto de Empresa (IE University) y una clínica Quirón Salud.

Su desarrollo estuvo en pausa durante años hasta que se reactivó con nuevos inversores.

8. Torre Sevilla – 180,5 metros

Ubicación: Sevilla.

Sevilla. Uso: Oficinas, hotel y centro comercial.

Oficinas, hotel y centro comercial. Año de finalización: 2015.

2015. Arquitecto: César Pelli.

César Pelli. Historia y detalles:

Es el edificio más alto de Andalucía y una figura dominante del skyline sevillano.

En su base se encuentra el centro comercial Torre Sevilla.

Ha generado debate por su impacto visual sobre el patrimonio histórico.

Pese a la polémica inicial, ha sido aceptado como nuevo icono de la ciudad.

9. Torre Iberdrola (Bilbao) – 165 metros

Ubicación: Bilbao.

Bilbao. Uso: Sede corporativa de Iberdrola.

Sede corporativa de Iberdrola. Año de finalización: 2011.

2011. Arquitecto: César Pelli.

César Pelli. Historia y detalles:

Se ubica en el renovado espacio de Abandoibarra, junto al Museo Guggenheim.

Fue un símbolo del resurgir de Bilbao como ciudad moderna y tecnológica.

Su forma cónica y su fachada de vidrio curvo la hacen destacar.

Representa la apuesta de la ciudad por la arquitectura de vanguardia.

10. Torre Picasso (Madrid) – 157 metros

Ubicación: AZCA, Madrid.

AZCA, Madrid. Uso: Oficinas.

Oficinas. Año de finalización: 1988.

1988. Arquitecto: Minoru Yamasaki (también diseñador del World Trade Center de NY).

Minoru Yamasaki (también diseñador del World Trade Center de NY). Historia y detalles:

Fue el edificio más alto de España durante 20 años (1988–2008).

Su diseño clásico y simétrico está inspirado en el estilo internacional americano.

Supuso un gran salto en el skyline madrileño de los 80.

A día de hoy, sigue siendo un símbolo del centro financiero de Madrid.

Los rascacielos de la Comunidad Valenciana

En en la Comunidad Valenciana también hay este tipo de construcciones en altura, aunque sobre todo, se encuentran en zona costera, pensando más en el uso turístico que en el empresarial. Estos son los rasgos más destacables, sus edificios más altos, y los retos y perspectivas:

Edificios más altos y ejemplos representativos

Intempo (Benidorm, Alicante) : con unos 202 metros y 47 plantas , es el edificio más alto de la Comunidad Valenciana y uno de los más altos residenciales de España.

: con unos y , es el edificio más alto de la Comunidad Valenciana y uno de los más altos residenciales de España. Gran Hotel Bali (Benidorm) : ~186 metros, uso hotelero; una referencia en el skyline turístico de la costa.

: ~186 metros, uso hotelero; una referencia en el skyline turístico de la costa. Torre Lúgano (Benidorm) : ~158 metros; residencial.

: ~158 metros; residencial. Edificio Kronos (Benidorm) : ~145 metros; residencial

: ~145 metros; residencial Estudiotel Alicante (o Edificio Riscal), Alicante ciudad : ~117 metros, 35 plantas, es más antiguo (siglo XX) pero sigue siendo icono de altura en Alicante.

: ~117 metros, 35 plantas, es más antiguo (siglo XX) pero sigue siendo icono de altura en Alicante. Torre Ikon, Valencia ciudad: otro edificio residencial alto reciente, con vistas privilegiadas, muy demandado.

Torre Sevilla en la capital hispalense / SD

Nuevos proyectos destacados

Algunos proyectos recientes y en desarrollo que apuntan a cambiar el ranking o añadir nuevas referencias al skyline de la Comunidad Valenciana. Estos proyectos muestran que la construcción vertical todavía está en auge, especialmente en zonas costeras y turísticas, así como en capitales autonómicas. Benidorm ha sido tradicionalmente la ciudad con más rascacielos por metro cuadrado en Europa, lo que ha marcado un modelo urbano muy verticalizado, ligado al turismo. En Alicante ciudad también hay ejemplos más antiguos, como Estudiotel, mostrantes de que la altura no es nueva en la zona; aunque el gran auge ha sido reciente.