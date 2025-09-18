Ikea arrasa con su producto estrella del invierno: la solución para saber cuanta electricidad estamos consumiendo

Una de las mayores preocupaciones del hogar es la factura tanto del gas, del agua o de la luz. Este recibo puede ser un quebradero de cabeza aun haciendo las cosas correctamente. Hay productos que están en el hogar y que, pese a que no se estén utlizando, continuan gastando grandes cantidades de electricidad.

Es por eso que Ikea ha querido desarrollar un producto que ayuda a controlar el consumo y conocer que productos son los que más gastan. Es la nueva iniciativa de Ikea, que está apostando por la sostenibilidad y la innovación dentro del hogar. Se trata, en este caso, del INSPELNING, un enchufe que monitoriza el consumo.

"Controla cualquier electrodoméstico a distancia con este enchufe inteligente. Con las funciones de control de energía, te resultará más fácil saber tu consumo eléctrico y ajustar tus rutinas diarias para ahorrar energía y reducir las facturas", explica la marca destacando las ventajas de este producto.

"Transforma una lámpara o un electrodoméstico más pequeño que tengas en casa en un producto inteligente con este enchufe. Usa la aplicación IKEA Home smart, un mando a distancia o un sensor de movimiento para encender o apagar el enchufe. Puedes conectar hasta 10 enchufes a un mando a distancia o a un sensor de movimiento".

"El enchufe tiene funciones de control de energía: solo tienes que conectarlo al hub DIRIGERA y realizar un seguimiento del uso energético a través de la aplicación IKEA Home smart". El precio del enchufe es de 9.99 euros la unidad, aunque para utilizarlo, se necesitará tener la base DIRIGERA, para controlar con el dispositivo móvil y la aplicación para controlarlos. Este producto se puede encontrar en la web por 59.99 euros.

Green Friday

El Black Friday es una fecha marcada en el calendario tanto para los comercios como para los posibles compradores que ven estos días de rebajas como una oportunidad para comprar por un precio inferior al habitual. Una moda que se ha extendido rápidamente desde Estados Unidos y que también tiene su acompañante como es el Cyber Monday, que se celebra el lunes siguiente.

Pocas son las marcas que no se suman a esta iniciativa, pero en los últimos años se está invirtiendo la tendencia, con grandes compañías desentendiéndose del asunto. Esto es lo que ha decidido una marca como Ikea, que deja atrás el Black Friday para abrazar un concepto nuevo y con el que buscan darle un nuevo enfoque a ese fin de semana de compras y derroche.

La marca sueca ha anunciado su propuesta: el Green Friday. Esta iniciativa consiste en comprar a sus clientes muebles que estén en buen estado para darles un vale que puedan gastar en su tienda. Con esto se promueve una economía circular y darle una segunda vida a los productos. De esta forma Ikea propone darle una vuelta al concepto del fin de semana de compras masivas.