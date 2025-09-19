La novedad de Ikea que arrasa entre estudiantes y nuevos independizados: "He pagado 5 euros por algo de 100"

Ikea es una de las cadenas de muebles con más clientes de todo el país. Su éxito ha radicado en buena medida tanto en su forma de vender como en sus modelos clásicos que no pasan de moda y otros más innovadores. Además los precios bajos son también parte de su seña de identidad. Una seña que combinan con el “hazlo tú mismo”. De hecho todos los muebles de esta marca sueca juegan con la facilitad de su montaje para que los clientes traten de hacerlo ellos mismos en su casa.

La fidelización a través del programa Family y sus folletos de descuento son también algunas de las características más destacadas de esta cadena de muebles sueca. De hecho, ha lanzado una oferta a los socios del club family en el que pueden conseguir 40 euros de descuento por compras superiores a 250 euros en una selección de muebles de exterior. Bancos de madera, mesas, tumbonas. Diferentes para preparar nuestra terraza o jardín para los cálidos meses de verano.

La mochila Kaseberga

No obstante, la compañía también triunfa con sus productos de lo más variado. Si estás pensando en viajar, la multinacional sueca cuenta entre las novedades de esta temporada con una mochila multicolor denominada Kaseberga. "En los bolsillos laterales hay espacio para guardar una botella de agua y un paraguas plegable. Las correas para el hombro regulables y acolchadas permiten llevar la mochila cómodamente a la espalda". Un producto que se puede adquirir por 35 euros.

Cargador inalámbrico

Pero ahora, la empresa sueca ha sacado una gama de cargadores de móvil inalámbricos, la familia "LIVBOJ", por los que de normal la gente tiene que pagar mucho más en las tiendas de telefonía. Ikea oferta varios precios, pero el más económico cuesta 5 euros y puedes encontrarlos aquí. "He comprado por 5 euros algo por lo que debería haber pagado 100", comenta un usuario en Twitter. Además está disponible en dos colores, blanco y negro. Para usarlo sólo tienes que conectarlo a tu cable tipo USB-C.