España es un país muy rico en muchos aspectos. No tanto en el económico, pero sí en el cultural, gastronómico e histórico. Y es que precisamente en estos tres aspectos es de los más poderosos del planeta. Sea por el motivo que sea en España hay cerca de 49 millones de habitantes legales, de los que unos 42 millones tienen nacionalidad española.

Está claro que uno de los efectos de la mundialización pasa por la emigración y es que España es una de las puertas más abiertas a la inmigración desde diferentes zonas del planeta. Históricamente, la mayoría de extranjeros que acudían a España en busca de un futuro mejor llegaban desde diferentes países hispanos. Por idioma y cultura no podía ser de otra manera. Rumanía vio en el país mediterráneo un filón y ya hay más de medio millón de rumanos en territorio nacional, pero lo más llamativo es la explosión de inmigración desde África. Concretamente desde Marruecos, superando los 1,1 millones que accedieron al país. Colombia y Venezuela cierran el podio tras la frontera del sur, aunque recientemente han aumentado mucho los residentes llegados desde Ucrania (algo más de 215.000).

Todo ello, especialmente los llegados desde Marruecos, Rumanía, Reino Unido, Francia y Ucrania, suponen una serie de cambios en la fisionomía del ciudadano prototipo de España. Y también en un aspecto tan patrio como son los apellidos. Es un hecho que los inmigrantes tienden a tener mas hijos que los españoles, por lo que el apellido paterno se multiplica con mayor facilidad. En cualquier caso, por lo menos hasta 2025, los apellidos españoles siguen imponiéndose, también ayudados por los llegados desde hispanoamérica, claro. Analicemos el número de personas que tienen como primer y/o segundo apellido los más habituales.

¿Cuáles son los apellidos más comunes en España?

García (1.449.647 personas)

(1.449.647 personas) Rodríguez (926.207 personas)

González (921.956 personas)

Fernández (902.331 personas)

López (865.941 personas)

Martínez (828.051 personas)

Sánchez (813.023 personas)

Pérez (774.072 personas)

Gómez (490.272 personas)

Martín (480.907 personas)

El dato curioso de dicho ranking lo encontramos en Martín y Martínez, ya que realmente se podría tomar como el mismo apellido, como quien se apellidara Garcés, Rodrigo, Gonzalo o Sancho entre otros. La suma de ambos le haría ganar posiciones.

El origen del apellido García está en Navarra

El origen del apellido García es bastante antiguo y debemos remontarnos a la época prerromana. Algunos historiadores aseguran que podría tener origen godo, con raíces germánicas llegadas de la zona escandinava. Su significado sería, en este caso: "Príncipe de vista agraciada". Otra teoría, quizá la más común y probable, lo coloca en el antiguo Reyno de Navarra, ya que es donde aparecen los primeros documentos escritos allá por el año 789. No hay que olvidar que el segundo rey de Navarra ya portaba dicho apellido (García Íñiguez)... aunque como nombre propio. Era hijo del rey Íñigo Arista, de ahí que su hijo se apellidara Íñiguez (hijo de Íñigo) y sy hijo fuera Fortún Garcés (hijo de García).

El árbol genealógico y la historia familiar / Pixabay

Una teoría paralela que también ampara su origen navarro es que su significado podría venir de la palabra vasca 'hartz' (oso). Recordemos a su vez que las primeras pruebas de dicha lengua también conducen a Navarra, aunque en la actualidad se trate de una lengua minoritaria, ya que sólo el 15% de su población asegura hablarlo correctamente. Siendo más popular el euskera moderno en el País Vasco, donde casi el 18% lo emplea como primera lengua.