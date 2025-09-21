Un exjugador del Atlético de Madrid acudió a First Dates

A estas alturas ya sabemos que por 'First Dates' pasan todo tipo de perfiles. Personas guapas (excepciones), raras, con ganas de tener protagonismo, horteras, con un pasado curioso o que se hacen famosas tiempo después de pasar por el programa. El espacio busca a personas que quieran buscar el amor y cada noche recibe a invitados que estén dispuestos a darlo todo por irse a casa con una segunda cita. Lo que nunca rara vez recibe el programa es un exfutbolista profesional... aunque hubo quien pasó por el Barça.

Los espectadores del programa y amantes del futbol se quedaron de los más sorprendidos al ver a Rufino Segovia en el programa de Carlos Sobera. Este exfutbolista, como el mismo se definió en el date show, fue un antiguo canterano del Atlético de Madrid que en su día incluso llegó a debutar con el primer equipo de la mano de Pepe Murcia.

Tras su paso por el fútbol, Rufino quiere encontrar el amor y ha visto en en el programa presentado por Carlos Sobera una oportunidad perfecta para lograrlo. A sus 38 años se presentó, con ilusión, a conocer a su cita. Pero su paso por el programa no estuvo exento de polémica.

Rufino Segovia metió la pata en First Dates

Rufino explicó a su cita que ya no tiene ilusión por el fútbol (ni el fútbol tiene ilusión por él) tras acabar su carrera en Marbella, y mientras charlaban sobre su vida, el exjugador comentó a su cita que era mulata, un comentario que no le gustó demasiado y que generó revuelo en las redes sociales.

Rufino Segovia, exjugador del Atlético de Madrid acudió a First Dates / First Dates

"Siempre me ha gustado mucho la fiesta, aunque ahora estoy en un punto de mi vida en el que prefería hacer algo más tranquilo", acabó diciendo. Será por aquello de colgar las botas en el Marbella. En cualquier caso, el jugador pasó por Hungría, Rumanía, Hong Kong y Malasia tras campar por varios clubes de tercera categoría.