La UE ataca al arroz valenciano.

España es uno de los países con mejores productos exportados de toda la Unión Europea. Productos de calidad a bajos precios. ¿Qué más se puede pedir? Pues bien, la apertura del mercado de la UE hacia países africanos, asiáticos o de Sudamérica, conlleva una clara bajada en los índices de calidad de los mismos.

Recientemente hemos visto cómo desde la UE se descalifica a la fresa andaluza y el Gobierno de España no está haciendo mucho por solucionar el problema. Existen dos motivos que provocan esta crisis para los trabajadores de la fresa, especialmente de Andalucía. Lo primero es que Alemania alimenta un boicot contra este rico producto para colocar el suyo por toda la UE y esto supone una bajada en la calidad y subida en el precio para todos. Desde Bruselas le hacen la ola al país centroeuropeo, mientras que ya se sabe que a los PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) se les tiene como miembros de segunda desde hace años.

El otro motivo por el que se estaría boicoteando a la fresa de Huelva se encuentra en el plan de regadíos que promueve el gobierno de Andalucía en el Parque Nacional de Doñana. El plan de la Junta favorece a los agricultores, pero los enfrentamientos con el Gobierno central favorece al boicot por parte de Alemania y la UE.

¿Y qué pasa con el boicot al arroz valenciano?

La posición débil de España de cara a Europa es un hecho evidente desde hace muchos años y de poco está sirviendo que al presidente del Gobierno le tocara ser presidente temporal del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. La UE, especialmente el ala izquierda del Parlamento, ha puesto el foco en otro producto: el arroz. Concretamente en el triziclazol. Se trata de un producto que se usa en España para proteger al arroz de la Pyricularia oryzae, una enfermedad del cultivo arrocero. Pues bien, la UE ha decidido que se prohíbe dicho producto, aunque los sectores especialistas aseguran que no es perjudicial para la salud.

Vuelve la Paella Party / SD

Los efectos del boicot de la UE al arroz ya se están haciendo notar en la Comunitat Valenciana. Se ha reducido la producción de los arrozales a la mitad en La Albufera, según publica 'Libre Mercado'.

El argumento absurdo de Bruselas

Ojo, recordemos que prohíben el triziclazol para el arroz español, no para el que se importe desde fuera de la UE. Desde el gobierno de España no se hizo nada, pero el Partido Popular Europeo ha preguntado al respecto y por qué permiten a terceros usarlo sin control y obligan a usar unos pesticidas sin efecto. Dos meses después, la UE contestó, quedando en evidencia que no es una medida en pro de la salud y dejando al descubierto el ataque directo al arroz valenciano. Desde Bruselas se aseguró que el hecho de que países externos importadores de arroz a la UE usen el triziclazol en cantidades superiores a la usada en España "no tengan impacto negativo en la salud".

Las emisiones de CO2 amenazan la producción de arroz en todo el mundo / EP

Entonces, se prohíbe usar el triziclazol controlado y estandarizado en España por salud, pero si lo usan en Asia, África o Sudamérica en grandes cantidades, no se toma en cuenta. Curioso, ¿no?