El desayuno de moda que te ayuda a adelgazar

Desayunar es de las primeras cosas que se hace nada más uno se despierta. Y es normal, llevas muchas horas sin comer y tu cuerpo necesita alimentos. Existen muchas teorías sobre si es o no es necesario desayunar, si el desayuno es la comida más importante del día… Y no, no es que sea la comida más importante del día, sino la que te va a dar fuerzas para aguantar para continuar el día. Eso sí, no se puede comer cualquier cosa y más si quieres adelgazar. Lo que hay que tener claro es que comer es importante y no por no alimentarte vas a adelgazar más.

El desayuno clásico español debe acabarse, el vaso de leche con algún polvo lleno de azúcar más después las típicas galletas o cereales que son más azúcar aún. En resumen, un desayuno lleno de azúcar poco saludable. Y no, no sirve que en los paquetes de cereales que compres ponga que son bajos en azucares, porque normalmente esos azucares son sustituidos por otras cosas que no van a hacer mejorar nuestra salud.

Un buen desayuno por las mañanas siempre es una buena tostada acompañada de un café o un zumo. / SD

Es decir, debes cambiar tu desayuno. Debes ingerir alimentos naturales como fruta o leche. No le tengas miedo a los lácteos ni a los cereales porque sí que hay buenos, pero hay que encontrarlos. Lo más importante de todo es que la comida sea saciante. Combinando fruta, avena y lácteos el desayuno puede saciarte para toda la mañana. Además, de esta manera evitarás muchas calorías innecesarias.

Fuera el dulce

Lo más importante es eliminar el exceso de dulce del desayuno. Y sí, hay muchas opciones ricas para ello. Otro consejo es llevar a tu espacio de trabajo algo de fruta. Así si tienes hambre a media mañana podrás evitar ultraprocesados. También tienes que tener siempre a mano una botella de agua.