La advertencia del Banco de España: Así es la carta que recibirás en los próximos días

El Banco de España realizará un envío masivo de cartas en los próximos días y si eres clientes de un banco una de ellas llegará a tu domicilio. Y es que la entidad ha avisado de que los bancos tienen la obligación de hacerlo por ley. Así que no debe sorprenderte recibir la misiva.

La carta recopila la información anual de tu cuenta, algo que los bancos deben difundir al menos una vez al año según marca la Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre: "Las entidades de crédito remitirán a sus clientes, anualmente, durante el mes de enero de cada año, una comunicación en la que se recoja la información prevista sobre comisiones y gastos devengados y los tipos de interés aplicados al cliente durante el año anterior".

¿Cómo te afecta la carta de tu banco?

En el envío recibirás dos documentos. Uno de ellos detalla el estado de las cuentas y el otro informa sobre los servicios bancados contratados. A través de estos datos puedes conocer todos los intereses y comisiones del ejercicio pasado de manera individualizada.

En caso de que una cuenta tenga varios titulares el Banco de España hará llegar la carta a todos ellos. El único supuesto en el que no recibirás este envío es que hayas pedido expresamente que no se te notifique por correo tradicional. Si es tu caso tendrás que revisar tu cuenta de correo electrónico o acceder a la página web de tu entidad financiera para conocer la información de primera mano.