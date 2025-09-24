¡Mucho cuidado! La Unión Europea obliga a España a perseguir a estos conductores

El 2025 está siendo un año movido para la Dirección General de Tráfico (DGT) y los conductores por la cantidad de cambios que introdujo la nueva Ley de Tráfico en 2022. La DGT ya ha publicitado los cambios normativos que han entrado en vigor en los primeros meses del año pasado (ver enlace), así como la nueva norma para pasar la ITV en nuestros vehículos.

El ente que dirige Pere Navarro tiene entre ceja y ceja bajar drásticamente la cifra de accidentes en las carreteras españolas, ya que 2021 fue un gran año en cuanto a números de siniestros fatales en España, todo y que 2020 estuvo marcado por los largos y severos confinamientos de la población española.

Así pues en esa vorágine de nuevas medidas para aumentar las seguridad de los conductores, la DGT ha tomado esta decisión para perseguir este gesto que muchos conductores en España siguen haciendo peligrosamente.

La DGT reduce los años de renovación del carnet para mayores de 65 años

Las autopistas y las autovías en España cada vez son más seguras y en los datos del último año se refleja ese notable descenso de las muertes. No obstante todavía quedan ítems por resolver como por ejemplo, en mayor medida para vehículos pesados, los famosos puntos muertos.

Europa y la DGT persiguen a este tipo de conductores en España

Desde la Unión Europea se quiere terminar con una de las prácticas que más afectan al tráfico continental. Por ello desde Bruselas se trabaja en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) para evitar que los infractores europeos queden impunes.

Muchos consiguen sortear la Ley de Tráfico en nuestro país, pero acaban sin recibir una multa. Aunque otros sí, la voluntad es terminar con esta laguna que beneficia a muchos infractores y suponen un claro riesgo para la seguridad vial.

De hecho se explica que en el último año Tráfico ha incoado expedientes a más de 250.000 conductores que han sorteado alguna de las normas viales en España.

Así pues desde la Comisión Europea se valora que la retirada del carnet de conducir por una infracción grave se extienda a todos los países de la Unión. Y añaden que el 40% de los infractores sortean la multa y quedan sin castigo.