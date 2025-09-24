Diez pueblos menos conocidos de interior en la Comunidad Valenciana ideales para pasar el día

La Comunidad Valenciana no solo es sol y playa; en su interior se esconden auténticos tesoros llenos de encanto y tradición que merecen ser descubiertos. Si estás buscando escapar del bullicio de la ciudad y sumergirte en la tranquilidad de pintorescos pueblos, ¡has llegado al lugar adecuado! Aquí tienes una lista de 10 joyas ocultas que te cautivarán y te harán querer quedarte más tiempo del planeado.

Ubicado en el extremo noroccidental de la provincia de Valencia, Ademuz es un pueblo medieval que parece haberse detenido en el tiempo. Sus estrechas calles empedradas y sus casas de piedra te transportarán a otra época. No te pierdas la Iglesia de San Pedro y las impresionantes vistas desde el Mirador del Castillo.

Rodeado de naturaleza exuberante, Chelva es un tesoro escondido entre montañas. Sus calles empedradas y sus casas señoriales te invitan a perderte en su encanto medieval. Visita la Iglesia de la Asunción y descubre los restos de su muralla árabe. ¡Y no te olvides de darte un chapuzón en las Pozas Azules!

Conocido por su peculiar arquitectura troglodita, Bocairent es un pueblo que parece surgir de las rocas. Sus cuevas excavadas en la montaña son una maravilla única que no te puedes perder. Explora el Barrio Medieval y maravíllate con las vistas desde el Santuario de la Virgen de Agres.

Situado en lo alto de una colina, Vilafamés te sorprenderá con su impresionante castillo y sus vistas panorámicas. Recorre sus estrechas calles empedradas y descubre sus galerías de arte contemporáneo. Y no te vayas sin probar sus deliciosos platos tradicionales en alguno de sus acogedores restaurantes.

Dominando el horizonte con su imponente castillo, Morella es un pueblo fortificado que te transportará a la Edad Media. Pasea por sus murallas y descubre sus callejuelas llenas de historia. Visita la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor y déjate maravillar por sus impresionantes vistas desde el Santuario de la Virgen de Vallivana.

Escondido en el Parque Natural de la Sierra de Espadán, Aín es un remanso de paz y tranquilidad. Sus casas de piedra y sus fuentes de agua te invitan a disfrutar de la naturaleza en estado puro. Embárcate en una ruta de senderismo por el Barranco de la Gasulla y descubre la belleza de su entorno.

Famoso por sus aguas termales y sus impresionantes paisajes, Montanejos es el destino perfecto para relajarse y desconectar. Sumérgete en las pozas de agua caliente del río Mijares y déjate llevar por la tranquilidad de su entorno natural. Y si te gusta la aventura, no te pierdas la oportunidad de hacer barranquismo en el Barranco de la Maimona.

Rodeado de montañas y bañado por el río Sellent, Navarrés es un pueblo pintoresco con un encanto especial. Recorre su casco antiguo y descubre la belleza de la Iglesia de la Asunción y el Castillo de Chirel. Y no te vayas sin probar sus famosos "pasteles de boniato", un dulce tradicional que te conquistará desde el primer bocado.

Con su imponente castillo árabe y sus casas de piedra, Jerica es un pueblo con un rico patrimonio histórico. Recorre sus estrechas calles y descubre sus antiguos lavaderos y hornos de pan. Y si te gustan los deportes de aventura, no te pierdas la oportunidad de hacer escalada en las impresionantes paredes de roca que rodean el pueblo.

Situado en plena Serranía del Turia, Alpuente es un pueblo con un encanto rural inigualable. Pasea por su casco antiguo y descubre la belleza de la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad y la Torre de la Alhama. Y no te vayas sin probar su famosa "olla churra" , un plato típico que te dejará con ganas de repetir.

¡Estos son solo algunos ejemplos de los maravillosos pueblos que esconde el interior de la Comunidad Valenciana! Así que la próxima vez que estés planeando una escapada, no dudes en explorar estas joyas ocultas que te sorprenderán en cada rincón.