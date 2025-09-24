El evento mundial Pokémon GO City Safari en 2025, en València

¿Buscas plan para este fin de semana? Pokémon GO City Safari llega a València, única ciudad en España que acoge este evento mundial, gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de València, a través de València Innovation Capital, y València Game City. Esta iniciativa busca ofrecer a jugadores de todas las edades una forma innovadora de explorar València a través a través de Pokémon GO, recorriendo sus calles en busca de Pokémon, y conectando con otros entrenadores Pokémon en persona.

“El hecho de que València haya sido una de las ciudades europeas elegidas este año para acoger el Pokémon GO City Safari demuestra el talento y la fortaleza de nuestra industria, así como el trabajo que desde el consistorio, en colaboración con empresas y ecosistema, estamos haciendo para posicionar a València como un hub de innovación del videojuego”, ha dicho Paula Llobet, concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones. Y ha animado “a participar a todas las personas que quieran descubrir algunos de los rincones más interesantes y emblemáticos de nuestra ciudad de una forma totalmente diferente”.

En colaboración con València Innovation Capital y València Game City, el evento subraya cómo los videojuegos pueden ser una poderosa herramienta social, cultural y turística. Tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre de 2025 de 10:00 a 18:00 horas y uno de los tres puntos oficiales será el edificio municipal La Harinera un espacio que, entre otras iniciativas, acoge actividades y encuentros del sector del videojuego. Puedes comprar tus entradas en este enlace.

Muchas actividades

Habrá un punto de encuentro de entrenadores de Pokémon GO de todo el mundo, donde las personas que participen podrán intercambiar, luchar, participar en torneos y conseguir productos de merchandising. Durante los dos días, los jugadores podrán ganar recompensas exclusivas que sólo estarán disponibles por tiempo limitado.

El evento de Pokémon GO se alinea perfectamente con la misión del Ayuntamiento de València, València Innovation Capital y València Game City de, además de atraer a entusiastas del gaming, seguir poniendo en valor la ciudad como un hub global de la industria.

Tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre en las calles de la ciudad y uno de los puntos oficiales será La Harinera. / SD

¿Qué es?

Pokémon GO es un popular juego de realidad aumentada para móviles donde los jugadores capturan, entrenan y combaten Pokémon en el mundo real. Utiliza GPS y cámara para ofrecer una experiencia interactiva única. Descubre cómo jugar Pokémon GO, atrapar criaturas y explorar tu ciudad mientras disfrutas de este fenómeno mundial