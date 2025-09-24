El gran debate: ¿Los jóvenes salen menos de fiesta que antes?

El concepto salir de fiesta en España supone mucho más que simplemente ir a una discoteca o emborracharse cada sábado. En el acervo español, este plan de ocio es una parte importante de la vida social y cultural, especialmente entre los jóvenes y nuevos adultos.

Aunque este concepto siempre se asocia a la noche, en los últimos tiempos la tendencia a cambiado a almuerzos con largas sobremesas o comidas que desembocan en un tardeo. No obstante también es muy normal que la noche arranque con una cena entre amigos, ya sea para celebrar algo o no. Tras esto unas copas en casa o en algún bar con música y después, ir a pubs o discotecas, donde la fiesta se alarga hasta altas horas de la madrugada o incluso hasta que amanece.Otro signo característico de esa generación de hace una década aproximadamente era el botellón.

Este consistía en reunirse al aire libre con bebida comprada en el supermercado antes de ir a la discoteca. Aunque hoy está más controlado o prohibido en muchas zonas, sigue siendo parte del recuerdo colectivo de muchas generaciones. En resumen, salir de fiesta en España no es solo beber y bailar: es una forma de socializar, desconectar y disfrutar con tus seres queridos.

¿Por qué los jóvenes salen menos de fiesta y beben menos que antes?

Hace una década apróximadamente los fines de semana eran casi sinónimo de fiesta, discoteca y botellón. Incluso ya en los Ochenta y Noventa la Movida Madrileña o La Ruta valenciana sembraron los cimientos de este tipo de ocio. En los últimos años, sin embargo, parece que algo ha cambiado. Cada vez más jóvenes prefieren planes tranquilos o directamente quedarse en casa. Además, el consumo de alcohol ha bajado en comparación con generaciones anteriores. ¿Qué está pasando?

En ese sentido uno de los factores clave podría ser la responsabilidad con el cuerpo. Muchos jóvenes ahora se cuidan más, por conocimientos, por importancia y también por la imagen de una vida healthy que proyectan muchos influencers. Se preocupan por ir al gimnasio, comen mejor, buscan dormir bien. Definitivamente emborracharse cada fin de semana ya no encaja tanto con ese estilo de vida saludable que muchos intentan seguir.

Ocio nocturno en València, con fuerte presencia de universitarios extranjeros / Levante-EMV

También influye la mentalidad social y cultural actual. En 2025 se habla más de salud mental, de autocuidado, de ansiedad social. Para algunos, salir de fiesta no es tan divertido como antes. Prefieren espacios más tranquilos, sin tanta presión para socializar o aparentar.

Por otro lado está el dinero. La vida se ha encarecido mucho. Ahora para ir de fiesta a una discoteca, tienes que sumar las entradas, las disparatadas copas o el transporte ya no es tan accesible como antes. Por este motivo para muchos jóvenes, no es una prioridad gastar en eso.

Por último nos encontramos con la prohibición y persecución del botellón. En muchas grandes ciudades de España ya no se puede hacer como antes, y eso cambió mucho la forma de socializar. El botellón era barato y accesible. Sin él, la fiesta se volvió más limitada y cara.

¿Entonces estamos ante una generación diferente?

A grandes rasgos parece que sí. No es que los jóvenes ya no salgan nunca, pero lo hacen menos asiduamente y de maneras más diversas. Entre los argumentos hay una mezcla de factores como: más conciencia sobre la salud, menos dinero, otra visión de la diversión. Lo que antes era casi obligatorio, ahora es solo una opción más.

Quizás no es que haya menos fiesta, sino que ha cambiado el concepto de pasarlo bien. Y eso, en el fondo, no tiene nada de malo.