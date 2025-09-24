Pimblett: "El Santiago Bernabéu es un agujero de mierda"

Paddy Pimblett se ha quedado a gusto retando a Ilia Topuria y rajando tanto del luchador hispanogeorgiano como de su afición. El peleador de la UFC de nacionalidad inglesa quiere luchar por el título contra 'El Matador', que está en su mejor momento, y le viene 'picando' en los últimos meses después de su última victoria.

En declaraciones el canal de Youtube 'Eldoberdan13 va sin frenos para tratar de 'obligar' a Topuria a aceptar el desafío. Más teniendo en cuenta que se llevan muy mal en el terreno personal desde el día en que el inglés utilizase la guerra entre Georgia y Rusia para atacarle frontalmente.

Topuria junto a Montes, en el escenario / Arenal Sound

Desafiado en directo

La posibilidad de que luchasen, además, ganó enteros después del último acto de Pimblett, que aprovechó el combate contra Charles Oliveira para retarle delante de todo el mundo. Después de que Topuria ganara el combate, Pimblett saltó la barrera y entró al octágono para confrontarlo. Inicialmente felicitó a Topuria por la victoria, pero enseguida empezó con desafíos y comentarios amenazantes: dijo que Topuria “nunca podría noquearlo” y que “él lo terminaría”.

Topuria, por su parte, no se quedó atrás ante la provocación: respondió con palabras fuertes, insultos e incluso amenazas (“te voy a sacar la cabeza”, “te voy a someter”) y finalmente le dio un empujón a Pimblett en el pico más alto de tensión entre ambos.

Claudia Arce

Cargó contra el Bernabéu

El luchador inglés, además, aprovechó la entrevista en la que desafía de nuevo a Topuria para cargar contra sus aficionados y dejar una contundente declaración sobre lo que opina del Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid: "Me encantaría ir y golpearte la cara frente a 90.000 personas. En territorio enemigo porque para mí el Bernabéu es un agujero de mierda", sentenció.

El brutal pique entre Topuria y Paddy Pimblett tras el KO a Oliveira / SD

Dijo que los españoles son "falsos compatriotas"

El luchador de Liverpool, además, le dijo a Topuria que él no es español, por lo que los españoles son "falsos compatriotas" suyos: "Quiero pelear con Ilia. Cuando sea, donde sea. Me encantaría ir al Bernabéu y golpearte la cara. Ya sabes a qué me refiero, quiero hacerlo en España frente a tus falsos compatriotas, porque tú eres alemán", dijo.