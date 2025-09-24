'Truco rumano': el secreto a bajo coste para transformar tu ducha

Es 'trucorumano' y se ha convertido en un fenómeno de masas en Instagram. Olariu Valentín, así se llama, comparte a través de sus redes sociales pequeños trucos y anécdotas. Siempre desde el humor, como él mismo describe, Olariu ironiza sobre las prácticas con las que se asocia a la gente de su país.

"Solo es humor, viva el cobre y el vino. Polifacético del cobre y truco rumano", podemos leer en la descripción de su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 616.000 seguidores. También cuenta con muchos seguidores en TikTok.

Así puedes convertir tu ducha

Tan fácil como abrir la alcachofa y desenroscar. A partir de ahí coger tu champú y echar por el orificio. Posteriormente volver a enroscar para conseguir que al dar el agua y salir por los orificios de la alcachofa salga mezclara ya directamente con el jabón empleado.

De esta manera, 'Truco rumano' desvela un sencillo truco que hará que tu ducha sea más divertida y rápida.